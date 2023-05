Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

An erfahrenen und routinierten Akteuren mangelt es der SpVgg Gauersheim nicht. Einer von ihnen ist Kapitän Patrick Schmitt. Der 33-jährige Torhüter des A-Klassisten schreibt sich auf die Fahne, jedem im Team klarzumachen, was respektvoller Umgang bedeutet. Das macht sich auch immer wieder in der Fair-Play-Wertung bemerkbar.

„Sie gehen genauso voran, wie ich das versuche“, sagt Patrick Schmitt über die mit ihm auflaufenden Routiniers. Seit mittlerweile über 20 Jahren hütet Schmitt, der in der D-Jugend