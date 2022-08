In der Protestantischen Kirche in Eisenberg steht die größte Pfeifenorgel der Region. Am Dienstag, 16. August, um 10 Uhr führt sie bei der RHEINPFALZ-Sommertour Kirchenmusikdirektorin Katja Gericke-Wohnsiedler den Leserinnen und Lesern vor.

Kirchenorgeln gibt es fast überall. Doch die größte in der Region ist die romantische Walcker-Orgel in der Protestantischen Kirche in Eisenberg. 33 Register, also verschiedene Klangfarben, lassen sich in unzähligen Kombinationen mischen, sodass eine enorme Bandbreite an Klängen entstehen kann.

Das leiseste Register ist dabei so leise, dass man es nicht überall sofort hört. Der lauteste Klang dagegen wirkt schon fast überdimensioniert für den Raum, in dem er erklingt. Eine Besonderheit in Eisenberg ist, dass die Register nicht nur einzeln geschaltet werden können, sondern auch nach Lautstärke sortiert mit einer sogenannten Crescendowalze gesteuert werden können.

Wie eine solche Crescendowalze funktioniert und wie das dann in der Praxis klingt, wird Kirchenmusikdirektorin Katja Gericke-Wohnsiedler am Dienstag, 16. August, den Leserinnen und Lesern der RHEINPFALZ-Sommertour vorführen. Sie wird auch die wichtigsten Register der Orgel vorstellen. Außerdem hat die Eisenberger Orgel nicht nur Pfeifen eingebaut: Man kann sogar ein Glockenspiel bedienen und es in die Musik integrieren.

Die Bezirkskantorin wird auch auf die Zeit eingehen, in der die Orgel gebaut wurde. In der Spätromantik spielten zarte, grundtönige Klänge eine Rolle, die vor allem Flöten und Streichinstrumente imitieren sollten. Auch die Art und Weise, die Töne zu verbinden, unterscheidet sich von anderen Epochen wie etwa dem Barock.

Die Teilnehmenden der RHEINPFALZ-Sommertour werden die Gelegenheit haben, sich den Spieltisch aus nächster Nähe zu betrachten und auch einen Blick ins Innere der Orgel zu werfen.

Termin

Die RHEINPFALZ-Sommertour zur Eisenberger Walcker-Orgel findet statt am Dienstag, 16. August, um 10 Uhr. Anmeldungen unter dem Stichwort „Orgel“ bis Freitag, 10 Uhr, unter der E-Mail-Adresse sommertour-gru@rheinpfalz.de. Die Teilnehmer werden von uns benachrichtigt.