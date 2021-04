In Gonbach trainiert Dieter Czepanski beim Kultur- und Sportverein eine Kantaera-Frauengruppe. Seit Ende Februar wegen der Corona-Pandemie online statt im Bürgerhaus oder auf dem Bolzplatz. Die Frauen vermissen vor allem das gemeinsame Schwätzchen und Beisammensein nach den Übungen.

„Kantaera ist ein Cardiotraining, das auf den Grundlagen von Aerobic und Taekwondo basiert“, erklärt der Trainer. Seit vier Jahren trainiert der Otterbacher elf Frauen in Gonbach. Laut Verordnung dürfte aktuell aber nur alleine oder mit Personen, die dem eigenen Haushalt angehören, im Freien trainiert werden. Für Dieter Czepanski war die Zeit ohne Kantaera im Lockdown zu Beginn des Jahres zu lang, deshalb beschloss er, das Training als Onlinekurs anzubieten. „Ich möchte damit auch die Motivation der Teilnehmerinnen aufrechterhalten.“ Und die sozialen Kontakte gingen über den Onlinekurs nicht ganz verloren. Allerdings könne er dabei nicht so gut auf die Teilnehmerinnen reagieren. „Bei schnellen Bewegungen sehe ich die Übenden immer erst eine Sekunde später und kann sie so nicht richtig korrigieren“, erklärt Czepanski. „Wir sind dann nicht mehr synchron. Das ist ein großer Nachteil.“

Kantaera kam vor rund zwölf Jahren nach Deutschland. „Die Musikfrequenz ist bei Kantaera nicht ganz so hoch“, berichtet Czepanski. Deshalb sei das Training auch für ältere Menschen geeignet und gut auszuführen. Das Herz-Kreislauftraining sei gemischt mit Kräftigungsübungen wie Kicken und Boxen und Elementen aus dem Aerobic.

Hoffen auf Mai und Selbsttests

Am liebsten trainiert Czenpanski in den Sommermonaten draußen im Freien. „Zwischen dem Vogelgezwitscher und dem Wind ist das eine ganz andere Atmosphäre.“ Das Training, das auch manchmal während des Sonnenuntergangs stattfindet, wirke als Gesamtpaket, erzählt er.

Der Trainer hofft, dass er im Mai zumindest wieder im Freien mit seiner Gruppe trainieren kann. Weiterhin sei er zuversichtlich, dass es in Zukunft mit den Selbsttests mehr Möglichkeiten für die Sportler geben wird.

Verena Borchert aus Gonbach vermisst bei dem Onlinekurs die frische Luft. „Das Zusammensein und mal ein Schwätzchen nach dem Training halten, das fehlt am meisten“, sagt sie. Und auch in der Übungsstunde hat sich etwas verändert: „Der Trainer zeigt die Übungen meistens spiegelverkehrt, das bringt mich durcheinander.“ Im Präsenzkurs könne man sich dann an den anderen Teilnehmern orientieren und sich eine Übung abschauen. Im Onlinetraining aber sehe man die anderen Sportler nur ganz klein. „Der Vorteil beim Onlinetraining ist, dass es egal ist, was draußen für ein Wetter ist“, sagt Borchert. Borchert hofft darauf, dass es bald einen niedrigeren Inzidenzwert gibt. „Dann könnten wir bei wärmeren Temperaturen wieder draußen trainieren.“

Soziale Kontakte fehlen der Gruppe

Das abwechslungsreiche Kantaera-Training fehlt auch Ulrike Thomas aus Gonbach. Von den elf Sportlerinnen würden am Onlinetraining nur sechs Teilnehmerinnen regelmäßig mittrainieren. „Das Bild ist sehr klein und bleibt oft stehen oder ist verzögert, deshalb machen nicht alle mit.“ Auch sie vermisst den sozialen Kontakt und das Miteinander am meisten, obwohl Czepanski während des Onlinekurses immer wieder Pausen zum Erzählen macht.

Einmal in der Woche findet sich die Gruppe online zusammen. „Wir Frauen würden auch ein zweites Mal in der Woche trainieren“, so Thomas. Auf Lockerungen habe sie schon zu Ostern gehofft ...