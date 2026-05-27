Der Jiu-Jitsu-Karate-Verein in Rockenhausen hat eine neue Trainingsstätte. Ein Großmeister leitet das Training und orientiert sich an der Tradition der Verteidigungskunst.

Elf Menschen unterschiedlichen Alters und Geschlechts sitzen in einem kurzen Moment der Ruhe auf den Matten im Zirkushaus Pepperoni in Rockenhausen, bevor sie Großmeister Gerhard Jung zum Ganzkörper-Warm-up ruft. Danach folgen Schlag- und Trittkombinationen sowie Würfe und Griffe. Seit 2019 betreibt Jung den Jiu-Jitsu-Karate-Verein in Rockenhausen für Jugendliche ab 14 Jahren und für Frauen und Männer in jedem Alter.

1984 gründete Jung, der seit über 50 Jahren asiatischen Kampfsport betreibt, in München seinen ersten Jiu-Jitsu-Verein. Danach folgte die Jiu-Jitsu-Karate-Schule in Augsburg, bevor er zurück in Richtung Heimat zog. „Ich bin aus der Bad Kreuznacher Gegend und meine Schwester ist noch hier, da habe ich eine enge Verbindung. Ich war 41 Jahre in Bayern und jetzt bin ich seit siebeneinhalb Jahren quasi wieder in der alten Heimat“, erzählt Jung. „Direkt 2019 haben wir den Verein gegründet, und seit 1. April sind wir hier im Zirkus-Gebäude“, führte er weiter aus.

Selbstverteidigung der Samurai

Heutzutage verbinden viele Menschen asiatische Kampfsportarten mit dem Wettkampfgedanken. Dieser steht im Jiu-Jitsu-Karate-Verein in Rockenhausen aber nicht im Vordergrund. Gerhard Jung bezieht sich mehr auf die ursprüngliche Herkunft des Sports: „Jiu-Jitsu war ursprünglich die waffenlose Selbstverteidigung der japanischen Samurai. Das lebenslange Üben, das man quasi immer weiter macht und sich vervollständigt. Das ist eigentlich das Ziel beziehungsweise Sinn und Zweck des Ganzen. Bei uns ist der Schwerpunkt die Selbstverteidigung, aber auch die körperliche Fitness. Wir machen immer Ganzkörperprogramme, also etwas für Bauchmuskeln, Rückenmuskeln, Beine, rundherum und auch Dehnung. Man lernt das Fallen, dass man die Angst vorm Fallen verliert. Gerade für ältere Personen ist das nicht schlecht. Und natürlich wird an der Technik immer weitergearbeitet.“

Viele Stilrichtungen im Jiu-Jitsu

Der Großmeister erklärt, dass es allein im Jiu-Jitsu weit über 40 verschiedene Stilrichtungen gibt, aber letzten Endes überschneiden sich die Techniken: „Egal in welchem Stil, es gibt eigentlich immer fünf Sachen, die man machen kann: Schläge, Tritte, Würfe, Hebel und Würgetechniken. Weil wir Karate machen, machen wir sehr viele Schläge und Tritte in der Selbstverteidigung, weil ein Wurf oder Hebel sehr anspruchsvoll ist, wenn der Angreifer sehr schwer ist“, berichtet Jung. Wobei in seinem Training dennoch alle Techniken vorgeführt und trainiert werden. Besonders Spaß am Unterrichten macht es ihm, sein Wissen weiterzugeben, „und wenn die Leute etwas aufnehmen und man merkt, dass sie besser werden. Das ist so ein bisschen Lebensmotivation“, ergänzt er.

Jiu-Jitsu – ein Sport für alle Altersklassen

Was den Verein in Rockenhausen zusätzlich hervorhebt, sind die drei Mal wöchentlich angebotenen Trainingszeiten. Montags und mittwochs um 19 Uhr sowie freitags um 18.30 Uhr bietet Jung Trainingseinheiten an, bei denen er sich über weiteren Zuwachs freuen würde. Derzeit hat der Verein knapp unter 30 Mitglieder verschiedenster Jahrgänge, dabei auch Menschen, die über 60 Jahre Lebenserfahrung besitzen. Zudem gehört der Verein zum Ju-Jutsu Verband Rheinland-Pfalz. Menschen aller Altersklassen mit Interesse an Fitnesstraining und Selbstverteidigung können sich unter info@karate-rockenhausen.de oder telefonisch (06361 9949249) melden.