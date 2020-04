Die Göllheimer Kampfsportschule Black Eagle hat in der Corona-Krise zu kämpfen. Gerne hätte sie diese Woche schon wieder geöffnet, doch Inhaber Jürgen Kastner bekam keine Erlaubnis dafür. Deswegen muss das Onlinetraining, das die Göllheimer etabliert haben, noch weiter laufen – denn das kommt sehr gut bei den Kampfschülern an. Und auch Nicht-Mitglieder dürfen im Moment kostenfrei mitmachen.

Da die Kampfsportschule der Black Eagle in Göllheim nur 450 Quadratmeter groß ist, hatte Jürgen Kastner gehofft, durch die neuen Regelungen für das Gewerbe seine Schule schon am Montag wieder öffnen zu können. Ein Stundenplan war bereits ausgearbeitet, sodass nie mehr als sechs bis acht Leute verteilt auf den Matten gleichzeitig trainieren und alle Sportler schon umgezogen zum Training kommen. Desinfektionsmittel werde in der Schule vor und nach dem Kampf sowieso schon jahrelang benutzt. Vorgesehen waren pro Tag sechs bis sieben Einheiten á 45 Minuten, auf dem Programm hätten Technik- und Stretchingübungen gestanden, die kontaktlos stattfinden. Der Plan war durchdacht, die Absage kam trotzdem. Jetzt muss Kastner hoffen, dass die Maßnahmen gegen das Coronavirus bald weiter gelockert werden.

Trotz der Krise weiß Kastner auch von Positivem und vielen Aktionen zu berichten, die die Black Eagle seitdem angestoßen haben. „Als Erstes haben wir uns ins Auto gesetzt und sind die Pfalz einmal hoch und wieder herunter gefahren, um Sportartikel, die über uns bestellt waren, auszuliefern. Kleine Geschenke für die Kinder gab es auch“, erzählt Kastner. Dann wurden verschiedene kleine Onlinevideos gedreht, in denen Übungen für zuhause gezeigt werden. Da es viele Geschwisterkinder und Zwillinge bei den Black Eagle gibt, sind auch Übungen dabei, die zu zweit gemacht werden. Eventuell kann auch der Partner zuhause einspringen, sagt Kastner.

Für alle kostenlos

Bald wurde dann auch ein Onlinetraining etabliert. Viermal die Woche gibt es das Angebot über 40 Minuten über die Konferenzplattform „Zoom“, die im Moment viele Vereine für solche Alternativen nutzen. Karate für die Kids findet montags und mittwochs um 17 Uhr, das Training für Erwachsene dienstags und freitags um 19.30 Uhr statt. Das Besondere: „Wir wollten während der Corona-Pandemie einen Beitrag für die Allgemeinheit leisten und bieten das Onlinetraining im Moment auch für Nichtmitglieder kostenlos an.“

Und das werde sehr gut angenommen, erzählt Kastner. „Bei der letzten Karate-Kids-Stunde waren über 70 Kinder aus ihren Wohnzimmern dabei.“ Über einen großen Bildschirm, den er sich extra angeschafft hat, kann er alle Schüler sehen und auch einzeln ansprechen. Da das Onlinetraining so gut läuft, will Kastner das in seinem Konzept etablieren, auch wenn der Trainingsbetrieb irgendwann wieder normal aufgenommen werden kann. Gerade Mütter mit Kindern könnten davon profitieren. Von den Nichtmitgliedern, die sich jetzt dazuschalten, erhofft Kastner, auch den einen oder anderen neugierig für später zu machen. Auch in Krisenzeiten muss man sich nun mal das Positive raussuchen.

