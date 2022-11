Bratschistin Jennifer Stumm, Professorin aus Atlanta in USA, und Stipendiaten der Villa Musica gastieren am 26. und 27. November in der Region. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke der Geschwister Mendelssohn.

Jennifer Stumm, Bratschistin aus Atlanta in den USA, ist eine leidenschaftliche Kammermusikerin. In der Stadthalle Kirchheimbolanden spielt sie am Samstag, 26. November, 19 Uhr Musik der Mendelssohn-Geschwister zusammen mit hochbegabten jungen Streicherinnen der Villa Musica. Das Programm kommt am Sonntag, 27. November, 17 Uhr, im Haus der Begegnung in Meisenheim nochmals auf die Bühne.

Die Konzerte beginnen mit dem einzigen Streichquartett von Fanny Mendelssohn, der genialsten Komponistin der deutschen Romantik. Auf ihr Es-Dur-Quartett folgt das B-Dur-Quintett ihres jüngeren Bruders Felix Mendelssohn, ein furioses Werk für zwei Violinen, zwei Violen und Violoncello. Der Komponist hat es 1845 in Bad Soden als Gegenstück zu seinem berühmten Violinkonzert geschrieben. Jennifer Stumm, vielfach ausgezeichnet bei internationalen Viola-Wettbewerben, übernimmt den Part der ersten Bratsche, berückend schön besonders im d-moll-Adagio.

Die schönsten Streicherklänge zum Schluss

Zum Schluss des Programms erweitert sich das Ensemble auf sechs Musiker an Geigen, Bratschen und Celli. In seinem berühmten Streichsextett „Verklärte Nacht“ schilderte der junge Arnold Schönberg die leidenschaftliche Auseinandersetzung eines jungen Liebespaares in einem sommerlichen Park in den schillernden Tönen der Wiener Jahrhundertwende. Schönere Streicherklänge sind um 1900 wohl kaum erfunden worden, verspricht der Veranstalter.

Info

Karten für das Konzert in Kirchheimbolanden gibt es bei wwww.reservix.de und www.villamusica.de, telefonisch bei der Stadt Kirchheimbolanden (06352 7504777) und im Kartenbüro der Villa Musica in Mainz (06131 9251800). Karten für den Auftritt in Meisenheim können vorbestellt werden unter 06753 2207.