Ein Kaminbrand beschäftigte die Feuerwehren am vergangenen Dienstagabend. Kurz vor 21 Uhr wurde entdeckt, dass in einem älteren Wohnhaus in der Hauptstraße kleine glimmende Rußpartikel aus dem Schornstein flogen. Die alarmierte Feuerwehr rückte unter anderem mit der Drehleiter an und konnte so sehr schnell an den vermeintlichen Brandherd vordingen. Von der Dachseite her wurde der Brand mit Feuerlöschern gelöscht. Danach konnte der Kamin, an dem ein Holzofen angeschlossen war, fachkundig durch einen Schornsteinfeger, der auch Mitglied bei der Feuerwehr ist, gekehrt werden. Der zuständige Bezirksschornsteinfeger bescheinigte ordentliche Arbeit. Nach gut zwei Stunden war der Einsatz beendet. Personen kamen nicht zu Schaden. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Rüssingen, Biedesheim, Lautersheim und Göllheim mit 30 Personen und sieben Fahrzeugen.