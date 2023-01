Glücklicherweise glimpflich ist ein Kaminbrand am Samstagabend in Ottersheim verlaufen. Gegen 19.30 Uhr bemerkten Passanten, dass aus dem Kamin einem Einfamilienhauses in der Hauptstraße Funken flogen. Sofort wurde die Feuerwehr alarmiert, die mit einem Großaufgebot inklusive Rettungswagen des DRK anrückte. Die Bewohner des Hauses blieben aber unverletzt. Die Einsatzkräfte konnten mithilfe einer Drehleiter den Kaminbrand vom Dach aus unter Kontrolle bringen. Am Gebäude entstand kein nennenswerter Sachschaden. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Zellertal, Ottersheim, Albisheim sowie die Stützpunktwehr Göllheim.