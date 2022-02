„Herzpunkt“ heißt die Kalligraphie-Marke von Anna Magsig und Bärbel Konrad. Mit verschnörkelten Schriftzügen veredeln sie Tassen, Karten, Regenschirme und Schlafmasken – mal mit aufmunternden Sprüchen, mal mit pfälzischen Ausdrücken, wie es gerade passt.

Etwas mit Augenzwinkern. Etwas für Leichtigkeit in dunklen Tagen. Etwas, um Ruhe in den Alltag zu bringen. Etwas mit Heimatliebe. Mit ihren liebevoll gestalteten Sprüchen, die auf die unterschiedlichsten Produkte gedruckt sind, wollen Anna Magsig und Bärbel Konrad den Menschen kleine Freuden bereiten. Die „Herzpunkt“-Produkte werden in der „Lümmelei“ in Kibo verkauft. „Wir machen gerne schöne Dinge und verschenken diese“, sagt Konrad. „Jetzt können die Leute bei uns kleine Geschenke finden, die sie weitergeben.“

Und genau das ist das Anliegen von „Herzpunkt“: anderen eine Freude machen. „Beziehungsweise dürfen sich die Leute natürlich auch gerne selbst eine kleine Freude mit unseren Produkten machen“, sagt Magsig. Hauptsache sei, dass die Begeisterung, die die beiden in ihre Produkte stecken, auch auf andere abfärbt. Deswegen auch der Name „Herzpunkt“: „Wir wollen das Herz erreichen.“ Dazu nutzen sie gerne die Motive von Herzen und Händen. Manche Sprüche werden ganz plakativ verwendet, andere ganz klein und unauffällig, je nachdem, was die Botschaft ist.

Schriftbild harmoniert

Hinter dem Label „Herzpunkt“ stehen die 35-jährige Anna Magsig aus Rockenhausen, die dort seit elf Jahren in der Psychiatrie im Westpfalzklinikum arbeitet, und Bärbel Konrad. Die 42-Jährige, die mit ihren zwei Söhnen in Kibo wohnt, ist Besitzerin des Ladens „Lümmelei“ in Kirchheimbolanden.

Kennengelernt haben sich Anna Magsig und Bärbel Konrad, als Magsig für kurze Zeit gegenüber des damaligen „Lümmelei“-Ladens wohnte und dort öfter etwas einkaufte. „Da sind wir ins Gespräch gekommen und schnell hat sich eine wunderbare Freundschaft entwickelt“, erzählt Konrad. Magsig ergänzt: „Wir ticken einfach ähnlich und haben den gleichen Geschmack.“ Als die beiden dann auch noch feststellten, dass sie gerne kleine Geschenke verzieren und „unser Schriftbild harmoniert und sich gut ergänzt“, lag die Idee für eine gemeinsame Marke nicht mehr fern.

„Net uffreeesche“

„Alleine hätte ich mich das nie getraut“, sagt Magsig. Dabei hätten ihr Freunde schon lange geraten, ihr kreatives Hobby doch etwas auszubauen. „Zusammen mit jemandem, der selbst schon ein Geschäft hat, fühlt man sich einfach sicherer.“ Bärbel Konrad hat vor acht Jahren ihren ersten „Lümmelei“-Laden mit selbstgenähter Kinderkleidung in Kibo eröffnet und ist jetzt seit vier Jahren in der Langstraße zu finden. Seit Anfang 2021 sind dort die „Herzpunkt“-Produkte hinzugekommen – und es werden immer mehr.

„Es sind sehr schnell viele Produkte entstanden“, erzählt Magsig. „Sobald wir uns sehen oder hören, sprudeln die Ideen. Wir haben da noch ganz viel in petto, was noch umgesetzt werden kann“, ergänzt Konrad. Unter anderem kommen den beiden Geschäftspartnerinnen auch mal Ideen gleichzeitig. Angefangen haben sie mit Geschenkartikeln wie Gläser, Schlafmasken oder Schlüsselanhänger. Auch Karten, Platzdeckchen und Tassen waren schnell dabei. Im Moment liegt die Konzentration auf Kleidung. So wurde zum Valentinstag ein Unterhemd für Männer kreiert, auf dem im Schulterbereich „Zum Anlehnen“ steht. Auf eine Kappe ist „Net uffreeesche“ geschrieben und auch für die „Pfälzer Gemütlichkeit“ gibt es schon Kleidungsstücke. Noch viel Weiteres soll folgen.

Mehr als 1300 Bilder hin- und hergeschickt

Kalligraphie machen die beiden aus dem Gefühl heraus. Sie haben nie einen Kalligraphie-Kurs gemacht, oder sich Fachbücher gekauft. „Ich habe schon immer zum Beispiel auf Geburtstagskarten versucht, mit den Wörtern Botschaften zu überbringen. So wächst das einfach vom Herz in den Stift“, erklärt Konrad. Und Anna Magsig sagt: „Bei mir ist es dasselbe. Ich will, dass das Schriftbild auch den Inhalt des Geschriebenen wiedergibt. Manche Dinge werden durch weichere, größere Schnörkel hervorgehoben, andere sehr akkurat und klar gezeichnet.“

Die meisten Zeichnungen machen die beiden zunächst per Hand, bevor dann auf dem Ipad mit einem Stift gezeichnet wird. „So können wir immer gleichbleibende Motive und Qualität liefern“, erklärt Magsig. Die Skizzen und Vorschläge schicken sich die beiden dann hin und her, um sich über ihre Ideen auszutauschen. „In unserem Nachrichtenverlauf haben sich inzwischen mehr als 1300 Bilder angehäuft“, erzählt Bärbel Konrad lachend. Für die vielen neuen Ideen, die die beiden haben, werden sicher noch einige Bilder ausgetauscht werden.

Info

Diese Woche macht die „Lümmelei“ noch Ferien. Ab dem 1. März hat sie wieder normal geöffnet: Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Samstag von 9.30 bis 12, Freitag von 9.30 bis 14 und Donnerstag auch nachmittags von 14 bis 17 Uhr.

Nils erklärt: Was ist Kalligraphie?

Das Wort Kalligraphie kommt aus dem Grieschichen. Kállos bedeutet auf Deutsch „Schönheit“. Wir können Kalligraphie also mit „die Kunst des schönen Schreibens“ übersetzen. Wichtig ist dabei, dass es um das Schreiben von Hand geht. Früher wurden dazu meist Federkiel und Tinte benutzt. Heute bieten sich Pinsel und unterschiedlich dicke Filzstifte an. Im Mittelalter wurde Kalligraphie zum Beispiel zum Abschreiben der Bibel benutzt, deren Seiten dann schön verziert wurden. Heute gilt Kalligraphie als Hobby, um Wörter kunstvoll zu schreiben, zum Beispiel in sogenannten „Bullet Journals“. Das sind Notizbücher, in denen man Ziele oder Listen festhalten kann, und dabei jeder Seite ein besonderes Thema gibt, das sich dann auch in der Schrift und kleinen Zeichnungen widerspiegelt.