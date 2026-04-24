Die VG Göllheim investiert trotz eines knappen Etats in die Zukunft. Das ist riskant, aber auch weitsichtig.

„Von den Kommunen, denen es schlecht geht, geht es uns noch verhältnismäßig gut.“ Mit diesem Satz bezüglich der Haushaltslage seiner Verbandsgemeinde trifft Bürgermeister Steffen Antweiler den Nagel ziemlich genau auf den Kopf. Denn ja, es könnte tatsächlich schlimmer sein. Immerhin ist die VG Göllheim im Vergleich zu anderen Kommunen im Land sehr wohl noch handlungsfähig. Allerdings ist dieses „verhältnismäßig gut“ teuer erkauft. Spielräume sind in diesem Haushalt kaum noch vorhanden. Dass dennoch investiert wird, ist kein Widerspruch, sondern eine bewusste Entscheidung. Das Geld fließt in Sportstätten, Schulen und Klimaschutz, also in Bereiche, die langfristig angelegt sind und die VG zukunftsfähig machen sollen. Wer es ernst damit meint, kommt um solche Investitionen nicht herum. Darin liegt aber auch das Risiko dieses Haushalts: Er ist ein Stück weit abhängig von Faktoren, die die VG nicht beeinflussen kann: steigende Zinsen, Inflation, eine schwächelnde Konjunktur. Zum echten Problem würde das aber nur, wenn die Rahmenbedingungen noch deutlich schlechter würden. Wenn das der Fall wäre, hätte aber ganz sicher nicht nur die Verbandsgemeinde Göllheim ein Problem.