Sie ist ein Höhepunkt des Rockenhausener Kulturjahrs mit überregionaler Strahlkraft: die Verleihung des Kahnweilerpreises. Für 2022 wurde er, ausgeschrieben für Arbeiten auf Papier, Marlen Tennigkeit aus Halle an der Saale zugesprochen.

Am Sonntag wird die 36-jährige Künstlerin, die über die Bühnengestaltung am Theater zur Kunst gekommen ist, im Museum für Kunst die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung entgegennehmen. Zugleich lässt sich in der Ausstellung zum Wettbewerb erstmals in Augenschein nehmen, gegen welche Konkurrenz sich Marlen Tennigkeit durchgesetzt hat. 40 Künstlerinnen und Künstler – beworben hatten sich um den Preis nach Angaben der Stadt ganze 620 aus ganz Deutschland und darüber hinaus – sind in der Ausstellung zum Wettbewerb vertreten, darunter beispielsweise Rebekka Brunke aus Mannheim, deren Arbeit „Tagat“ hier zu sehen ist. Oder Karin Brosa, die vor zehn Jahren als Stipendiatin des Kunstvereins Donnersberg drei Monate in Obermoschel war.

Die Teilnehmer an der Ausstellung kommen aus allen Winkeln Deutschlands, auch aus Madrid hat es ein Künstler in die Ausstellung geschafft. Preisverleihung und Ausstellungseröffnung sind für Sonntag, 11 Uhr, terminiert. Die Ausstellung wird danach bis 15. Januar zu sehen sein.

