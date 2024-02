Im Museum für Kunst in Rockenhausen zeigt der Kahnweiler Arbeitskreis ab 3. März die Ausstellung „Nori“ : Werke von Maria Trezinski und Franziska Wolff. Beide arbeiten höchst analytisch. Die Bilder aber könnten kaum unterschiedlicher sein.

„Die Motive meiner Bildwelten entstammen der Natur und dem Tierreich. Meist sind es Objekte, die durch ihre Textur und ihren strukturellen Aufbau faszinieren, die jedoch auch fremdartig, gefährlich oder sogar ekelhaft auf den Betrachter wirken können“, erzählt die in Speyer beheimatete Künstlerin Maria Trezinski. Tatsächlich: Insekten wie Wespen oder auch Käferlarven, giftige Pilze, balzende Frösche und ausgestopfte Kleintiere finden sich auf der Leinwand wieder. Hinzu gesellen sich Darstellungen von Organen wie Herz, Knochen und Schädel. „Ähnlich wie Forschungsobjekte studiere ich solche Gegenstände zunächst, indem ich sie skizziere, fotografiere und anschließend in Öl-und Aquarellmalerei umsetze. Dabei mache ich mir ein Bild von der Textur, Stofflichkeit und passiven Zuständlichkeit des Motivs“, fährt die Künstlerin fort.

Neben dieser, wie sie formuliert, „oberflächlichen Analyse“ erfahre sie das Objekt jedoch auch körperlich und in unmittelbarer Nähe: „So beeinflussen beispielsweise meine Beobachtungen über das glänzende Äußere, das Gewicht und den scharfen Geruch eines Schweineherzens, das ich vor mir liegen habe, meine Herangehensweise an den malerischen Umgang mit diesem Organ.“

Wuchtige Großformate, intime Aquarelle

Die Bildmotive dekliniert Trezinski in verschiedenen Medien und Formatgrößen immer wieder durch. Auf Großformaten von bis zu fünfzehn mal drei Metern entstehen so extrem körperliche Malereien mit wuchtiger, gestischer Pinselführung. Im starken Kontrast dazu schafft die 1994 geborene Künstlerin intime Aquarellmalereien auf Papier mit zartem Duktus.

Sie suche stets nach unterschiedlichen farblichen und stilistischen Lösungen, um ein Objekt darzustellen: „Durch ein Wechselspiel von konzentriert gemalten, naturalistisch anmutenden Anteilen im Bild sowie unscharf wirkenden Sprühflächen versuche ich, das Dargestellte malerisch zu durchdringen und eine Ambivalenz zwischen der ansprechend gemalten Oberfläche und der Morbidität des Inhaltlichen zu schaffen.“

Anziehendes und Abstoßendes

Maria Trezinski eröffnet dabei buchstäblich einen neuen Blick auf die Welt im Spannungsfeld zwischen Tod, Verlust und Trauer sowie Wärme und Exzess – Zustände, die sich wie ein roter Faden durch die Arbeiten ziehen. Noch einmal die Künstlerin in eigenen Worten: „Durch die Maßstabsverschiebung der Bildmotive wird der Betrachter mit einer Welt konfrontiert, die normalerweise unsichtbar bleibt und gemieden wird. Mit den Mitteln der Malerei wird die gewohnte Perspektive aufgebrochen und die faszinierende Ästhetik freigelegt, die vielen vermeintlich abstoßenden Phänomenen innewohnt.“

Große Bedeutung wird in diesem Zusammenhang der Anordnung der Werke im Museum zukommen. Denn in der Ausstellungssituation achtet Trezinski stark auf visuelle Wechselspiele zwischen den einzelnen Malereien, um die Aufmerksamkeit des Betrachters auf den Kontrast zwischen Anziehendem und Abstoßendem zu lenken.

Anspruchsvolles Lackbild

Die 1987 in Berlin geborene Künstlerin Franziska Wolff – sie lebt in Karlsruhe und in Neustadt/Weinstraße – hat an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe, an der Freien Kunstakademie Mannheim und an der Kunstschule Rödel Mannheim studiert. Seit 2011 hatte sie Einzelausstellungen in Neustadt/Weinstraße, Mannheim und Heidelberg sowie ein Reisestipendium der „Vereinigung der Freunde der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe“ nach Tel Aviv und eine Förderung durch den Lions Club Mannheim Rhein-Neckar.

Detail eines Werks von Franziska Wolff. Foto: Kahnweiler Arbeitskreis

Aufgefallen ist Franziska Wolff unter anderem mit einem technisch sehr anspruchsvollen, informellen Spray- und Lackbild auf Polyester-Folie. Diese Materialkombination sorgt für große Farbkraft auf spiegelnd-glatten Oberflächen – sie benutzt einen glatten Stoff speziell für Sprühfarbe auf Polyesterbasis gefertigt.

Ingrid Bürgy-de Ruijter führt ins Werk

Was wild und ungestüm aussieht, ist es in Wahrheit eigentlich gar nicht. Sie gehe wissenschaftlich vor und verfolge das Ziel, die Prinzipien der Natur in ihren Arbeiten auszudrücken, erklärt die Künstlerin. Ihre Arbeiten sind sehr farbintensiv und zeigen nicht eindeutig erkennbare oder zuzuordnende Gefüge. Dennoch sind die Werke nicht zufällig, sondern geplant; sie wirken zwar expressiv und gestisch, sind aber gewollt, vorbereitet und wissenschaftlich forciert.

Die Vernissage der Schau findet am Sonntag, 3. März, um 11 Uhr statt. Stadtbürgermeister Michael Vettermann und Luise Busch, die Leiterin des Kahnweiler Arbeitskreises im Museum für Kunst Rockenhausen, werden die Gäste begrüßen und Ingrid Bürgy-de Ruijter hat es übernommen, in die Ausstellung einzuführen.

Geöffnet

Die Ausstellung kann bis zum 21. April jeweils dienstags bis sonntags von 14.30 bis 17.30 Uhr besichtigt werden.