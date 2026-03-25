Ramon Chormann, Comedian und Kabarettist, schaffte mit seinen Geschichten aus Alltag und Leben eine ausgelassene Stimmung in der Tagespflege Zellertal.

Die Tagespflege Zellertal der Protestantischen Altenhilfe in Albisheim bereitete ihren Gästen an ihrem offenen Samstag eine besondere Überraschung: Der Kirchheimbolander Comedian und Kabarettist Ramon Chormann war zu Gast im Haus Zellertal. So sollten sich auch jene Seniorinnen und Senioren einen Auftritt anschauen können, die Chormanns Theater nicht mehr besuchen können. Ramon Chormann ist den Menschen im Haus Zellertal und in der Tagespflege bekannt – und das nicht nur aus Radio und Fernsehen: Viele kennen ihn gar noch aus seiner Zeit in der Kirchheimbolander Verwaltung und von der Kerchemer Fasnacht.

Sprüche und Geschichten zur Kaffeezeit

Die Idee entstand, als zwei Mitarbeiterinnen Gäste im Kirchheimbolander Theater waren. „Und er sagte sofort zu“, schildern Katja Geisler und Liane Schneider. Chormann bat um einen Terminvorschlag per E-Mail. „Wir haben gleich unseren offenen Samstag festgehalten – das passte auch bei ihm“, ergänzt Yvonne Büchner, Leiterin der Tagespflege. So kam es zu einer stimmungsvollen Nachmittagsunterhaltung für die Senioren: Pünktlich zur Kaffeezeit servierte Chormann Sprüche und Geschichten aus seinem Alltag. Ob die Anekdote vom Nudelsalat oder vom übermäßigen Weingenuss – die Gäste genossen „Sprich un Stickelcher“, lachten und schmunzelten fast ohne Unterlass. Und auch der Künstler zeigte sich beeindruckt: „Er sagte uns, dass er für sich persönlich ganz viel mitgenommen hat“, berichtet Liane Schneider.

Die Albisheimer Tagespflege biete an ihrem offenen Samstagen einmal pro Monat ein besonderes Programm, erläutert Büchner. Nach Absprache kann die Tagespflege an fünf Tagen in der Woche mit 20 Plätzen kostenlos ausprobiert werden, Kontakt ist per E-Mail an tagespflegezellertal@prot-altenhilfe.de oder unter 06355 9548220 möglich. Das Angebot richtet sich an Familien und pflegende Angehörige, die Unterstützung benötigen.