Philipp Scharrenberg präsentiert am Freitag, 26. Januar, 20 Uhr, im Theater Blaues Haus in Bolanden-Weierhof Kabarett und „zärtliche Mindfucks“, wie der Veranstalter verspricht. Sein Programm trägt den Titel „Verwirren ist menschlich“.

„Mindfuck“ heißt Verwirrung mit Methode. Und die Verwirrung ist da. In diesen verworrenen Zeiten überlisten und „verwhatsappeln“ wir uns ständig selbst, ist die Prämisse des Künstlers. Wir brauchten keinen Big Brother mehr, um uns zu überwachen – wir täten es freiwillig. „Eingelullt in George-OrWellness-Oasen zwischen Kleingeist und Big Data streben wir nach eigener Selbstverwirr(klich)ung“, bringt es die Presseinfo auf den Punkt. Die größte Freiheit bestehe eben in ihrer eigenen Abschaffung.

„Desillusionist“ Philipp Scharrenberg spricht über die Gordischen Knoten in den Köpfen der Menschheit und will mit dem Publikum eine Runde im Gedankenkarussell drehen. Auch in seinem fünften Programm steht dem Wortsportler dabei die Sprache als Assistentin zur Seite. In Gedichten und Geschichten, diversen Versen, mit Musik und fetzigen Rhythmen will er die Hirnwindungen entwirren.

Info

Weitere Infos auf https://www.philippscharrenberg.com/. Karten gibt es an der Abendkasse, ein Vorverkauf findet nicht statt. Kartenreservierung per E-Mail an reservierung@neuerlandweg.de oder über die Seite Tickets auf https://neuerlandweg.de/.