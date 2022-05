Philipp Scharrenberg, Kabarettist und Bühnendichter, will mit seinem aktuellen Programm „Realität für Quereinsteiger“ für den Durchblick sorgen. Am Freitag, 27. Mai, 20 Uhr, tritt er im „KulturwerCK“ im Evangelischen Gemeindehaus Eisenberg auf.

„Fühlen auch Sie sich, als fehlten Ihnen die nötigen Qualifikationen für dieses Leben?“, „Hat man auch Sie nie auf die Existenz vorbereitet?“ und „Wünschen Sie sich einen neuen Blick auf Dinge, die Sie eh nicht ändern können?“, lauten Fragen, die die Gegenwart so mit sich bringt. Immer wieder sei die Rede von der „Realität“, heißt es in der Ankündigung. Aber was ist das eigentlich, und wie kommt man dahin?

In diesem Persönlichkeitscrash-Kurs der VHS (Vers-Humor-Schmiede) legt Scharrenberg die Scheuklappen ab, um hinter den scho(e)nenden Schleier zu schauen. Mit quirliger Kreativität und sprachverspielt beweist er als Realitätstrainer, wie komisch und erfrischend es sein kann, den nackten Tatsachen ins Auge zu blicken, bis sie erröten. Dafür reimt, rappt, singt, liest und erzählt er, bis sich Tacheles und Klartext „Na, dann gute Nacht“ sagen.

Der Veranstalter bittet um Kartenreservierung per E-Mail an reservierung@neuerlandweg.de oder online über www.neuerlandweg.de. Ein Vorverkauf über Vorverkaufsstellen findet aktuell nicht statt. Tickets gibt es auch an der Abendkasse.