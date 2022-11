„Erziehungsstatus kompliziert! – Pubertät im Anmarsch“ heißt das Programm, mit dem der Kabarettist Matthias Jung am Donnerstag, 15. Dezember, 20 Uhr, im Göllheimer Haus Gylnheim gastiert.

Wer Kinder hat, die am Anfang der Pubertät stehen, ist am Donnerstag, 15. Dezember, in der Festhalle Haus Gylnheim in Göllheim richtig. Im neuen Programm von Matthias Jung, der nicht nur Familien- und Pubertätscoach, sondern auch Diplom-Pädagoge, zweifacher Vater und Bestsellerautor ist, geht es genau um dieses Thema.

„Der Beginn der Pubertät ist eine Phase zwischen Kindheit und Jugend. Weniger Lego, dafür mehr Ego“, heißt es in der Pressemitteilung. „Es ,hormoniert’ prächtig. Wir erkennen unser eigenes Kind oft nicht mehr wieder. Es ist wie bei einer zweiten Geburt. Und wer hätte gedacht, dass man die Atemübungen aus dem Geburtsvorbereitungskurs zehn Jahre später noch einmal braucht?“

Sachverstand und Humor

Matthias Jung will den Eltern mit seinem Programm eine Hilfe sein. Er finde eine Balance zwischen Liebe, Geborgenheit und Stabilität, wolle aber auch Freiheiten geben, um Kinder auf dem Weg zu selbstbewussten Jugendlichen zu unterstützen. Nach dem Motto: „Der kluge Mann (und die kluge Frau) chillt vor!“ Eine Mischung aus Sachverstand und Humor erwartet die Besucher.

Karten gibt es unter anderem bei Schreibwaren Euler in Göllheim, unter 01806 700733 und online unter www.mach-4.de.