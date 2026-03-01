Der Berliner Musiker und Kabarettist Lennart Schilgen bot ein munteres Programm im Blauen Haus in Bolanden-Weierhof.

Einmal ordentlich geschüttelt wurden die Zuschauer im Blauen Haus auf dem Weierhof-Bolanden, als der Kulturverein Neuer Landweg den Wort- und Tonkünstler Lennart Schilgen auf die Bühne der Kleinkunstbühne holte. „Abwesenheitsnotizen – Lieder und Gedichte“ hatte der Berliner sein Programm genannt, das mit flotten Schüttelreimen, tiefgründigem Sinn und Unsinn, mal mit der Gitarre, mal am Klavier und auch in reiner Gedichtform, „also a cappella ohne Noten“ vorgetragen wurde.

Auf charmante Art betrieb Schilgen gleich ein klassisches Komplimente-Fischen, und das Publikum ließ sich gut gelaunt darauf ein. Das Eis war so schnell geschmolzen wie der gesamte Abend am Ende verflogen war. Lennart Schilgen plaudert, erzählt und musiziert, wie es ihm bis dahin in seinem 38-jährigen Leben so ergangen ist: munter, frisch, melancholisch angehaucht, aber immer mit einem spritzigen, humorvollen Schlusssatz.

Gelungene Pointen

Pointen kann er setzen, ob als Refrain im Lied, bei dem gerne mitgesungen werden darf, oder im Gedicht. Vom braven Jungen, der ja nur Erwartungen erfüllen will, erzählt er genauso glaubwürdig wie von seinem Dilemma, als Pur-Fan bei den Rock’n’Rollern nicht ernst genommen zu werden. Er berichtet vom Gitarrenspiel am Lagerfeuer, von Landschulausflügen und Begegnungen nachts an Berliner Bushaltestellen.

Seine Besuche in Taizé, dem christlichen Begegnungszentrum im Frankreich, bezeichnet er als Jugendlager mit Kontaktbörse, doch Kontakte pflegen, ist nicht so seine Sache, erklärt er im nächsten Lied. Es wird gelacht, geschmunzelt und sich köstlich amüsiert, wenn er seine Fassung der Fontane-Ballade „John Maynard“ ergriffen-überzogen vorträgt und sie als Radtour von Worms nach Bacharach den Rhein auferstehen lässt.

Moderner Heinz Ehrhardt

Schilgen ist ein wahrer Wortkünstler mit einem herrlichen Humor und einer spritzigen Jugendlichkeit nebst einem Hauch Respektlosigkeit, aber nie boshaft. Heinz Ehrhardt in einer modernen Form, oder? Das drängt sich auf, wenn die Dame in der Reptilienhandlung sein Herz eroberte und „Natalie ihm eine Natter lieh“. Sich selbst und die Macken seiner Umwelt nimmt er locker auf den Arm, bleibt stets im Privaten, das Revoluzzertum liegt ihm fern, denn schließlich will er ja „Erwartungen erfüllen, Ihr wollt Kontroversen, dann geht zu Bob Dylan“, schmettert er seinem Publikum entgegen. Keinen Protestgesang, sondern das Menschliche arbeitet er heraus, mit herrlichem Wortwitz, und dadurch nachhaltig und einprägsam.

Getroffen haben die Organisatoren vom Neuen Landweg Lennart Schilgen bei der Künstlerbörse in Freiburg, wo sie ihn vom Fleck weg engagierten. Ein Volltreffer, wie es sich beim begeisterten Applaus zeigte. Zum Schluss gab es eine Zugabe nach Heinz-Erhardt- Methode: noch’n Gedicht und noch ein Lied. Ein höchst unterhaltsamer Abend endete mit vielen fröhlichen Gesichtern und einem sympathischen Liedermacher einer neuen Generation.