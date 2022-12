Einen Kabarettabend mit Stefan Waghubinger gibt es am Freitag, 6. Januar, ab 20 Uhr im Theater Blaues Haus in Bolanden-Weierhof. Veranstalter ist der Eisenberger Kulturverein Neuer Landweg. Am 7. Januar folgt ein Auftritt in der VFB-Halle in Böhl-Iggelheim.

„Ich sag's jetzt nur zu Ihnen“ lautet der Titel des Programms des Österreichers, der 2021 den Kleinkunstpreis des Landes Baden-Württemberg erhielt. „Mitten aus dem Leben, manchmal böse, aber immer irrsinnig komisch, zynisch und zugleich warmherzig“ seien die Nummern des Kabarettisten, kündigen die Veranstalter an. Er selbst sage von sich, er betreibe „österreichisches Nörgeln mit deutscher Gründlichkeit“.

Plüschelefanten und antike Götter

In seinem vierten Soloprogramm läuft er gegen Türen, begegnet Plüschelefanten, antiken Göttern und sich selbst beim Monopoly. Daraus entstünden Geschichten mit verblüffenden Wendungen, tieftraurig und zum Brüllen komisch, „zynisch und warmherzig, banal und zugleich erstaunlich geistreich“.

Weitere Infos gibt es auf seiner Homepage unter www.stefanwaghubinger.de. Karten für den AUftritt in Bolanden gibt es für 18 Euro, ermäßigt 13 Euro. Es wird um Reservierung gebeten per E-Mail an reservierung@neuerlandweg.de. Karten können auch über die Seite „Tickets“ auf der Homepage des Veranstalters https://neuerlandweg.de gebucht werden.