Mit ihrem neuen Programm „Querschläger“ stehen die Kabarettisten „Die Lehrer - Munz & Ruppenthal“ am Samstag, 9. Mai, im Festhaus in Winnweiler auf der Bühne.

Zu „einem unterhaltsamen Kabarett-Abend, nicht nur für Lehrkräfte“ lädt der Förderverein der Berufsbildenden Schule Donnersbergkreis ein. „Die Not ist groß. Dem Bildungssystem fehlt der Nachwuchs. Aber muss es gleich unkontrollierter Quereinstieg sein?“ – unter anderem dieser Frage widmet sich das „Kick-off-Kabarett für bildungsbewegte Richtungswechsler“.

Denn Beamtenstatus, sechs Wochen Sommerferien und die Aussicht auf attraktive Sonderkonditionen beim Staatsweingut Meersburg genügten nicht mehr, um den potenziellen Lehrkräftenachwuchs der Generation Z hinterm Ofen vorzulocken, heißt es in der Ankündigung des Kabaretts. „Hochmusikalisch“ und „ziemlich lustig“ soll es werden, wenn die „inzwischen erfahrungsgesättigten“ Kabarettisten den Lehrerberuf unter die Lupe nehmen, so die Ankündigung.

Die Veranstaltung im Festhaus, Höringer Straße 8, beginnt um 19 Uhr (Einlass: 18 Uhr). Karten gibt es für 25 Euro im Netz unter ticket-regional.de/bbs-donnersbergkreis sowie über die telefonische Hotline 0651 9790777.