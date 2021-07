Die Kabarettreihe im Kultursommer „Sommerzauber Kleine Residenz“ findet am 20. August ihre Fortsetzung mit einem Gastspiel von Bernd Stelter im Schlossgarten. Die Ausgabe der kostenfreien Tickets startet am Freitag, 14. Juli.

Im Rahmen der Serie „Kabarett im Garten“ gastiert der Kabarettist Bernd Stelter am 20. August mit seinem Programm „Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende“ im Schlossgarten in Kirchheimbolanden.

Um den Auftritt nach den aktuellen Maßgaben der Corona-Bekämpfungsverordnung veranstalten und dennoch die Show wie gewohnt ohne Eintritt stattfinden lassen zu können, startet die Ausgabe der kostenfreien Tickets am Freitag um 10 Uhr auf dem Wochenmarkt. Gegen die Überlassung von Kontaktdaten werden die Berechtigungskarten ab sofort jeden Freitag auf diese Weise ausgegeben.

Nach aktuellem Kenntnisstand wird laut Auskunft des Veranstaltungsbüros der Stadt im sogenannten Schachbrett-Muster bestuhlt, sodass im ersten Schritt 160 Tickets abgegeben werden können – Ausgabe nur, so lange der Vorrat reicht.

Sollte sich in den kommenden Wochen eine Neuerung der Vorgaben ergeben, behält sich die Stadt vor, weitere Tickets auszugeben. Da die Veranstaltung am Freitag vor dem Lebenshilfe-Festival „Begegnung in der Kunst“ stattfindet, ist für Bewirtung der Besucher gesorgt. Stadt und Lebenshilfe haben sich hier zusammengetan, um an dem Wochenende Synergien zu schaffen.