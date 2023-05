Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Künstlerin Ilo Jung vom Schmalfelderhof hat die Corona-Pause genutzt, um nicht nur ihr bestehendes Sortiment zu erweitern, sondern auch um neue Materialien für Kunstwerke zu entdecken. Für ihre neue Sommerausstellung bekommt sie besondere Unterstützung aus der Familie.

Frau Jung, wann arbeiten Sie am liebsten?

An meiner Kunst arbeite ich am liebsten morgens und spät abends. Über Tag habe ich in meinem Garten zu tun.

Gibt es einen bestimmten Arbeitsablauf?

Kurz