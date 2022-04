Kunst, Dekorationsmaterial und Handwerkerstücke – 16 Aussteller boten am Wochenende ihre Ware auf dem Künstlerhobbymarkt in Alsenbrück-Langmeil an. Zum ersten Mal wurde er von den örtlichen Landfrauen organisiert.

Den weitesten Weg der Aussteller hatte Heike Wickenhöfer, die Strickwaren anbietet. Die Erbes-Büdesheimerin erlernte das Stricken in ihrer Reha. „Fast jeder Mitpatient saß da und strickte. Und da auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein Wollgeschäft war, hatte man schnell genug Material, um loszulegen“, erzählt sie. Absprachen zwischen Reha und Geschäft seien ihr aber nicht bekannt, gibt sie augenzwinkernd zu verstehen.

Aus Eisenberg kam Daniela Junck mit ihrem Aluminiumschmuck. Statt Sorgen spuken bei ihr nachts neue Designs für selbsthergestellten Schmuck im Kopf herum. Der Vorteil von Aluminium: Auch Allergiker sind von dem Schmuck begeistert und haben so eine Alternative zum Silber. Makramee wiederentdeckt hat Dana Wolf aus Dreisen und zeigte, wie praktisch es im Alltag zu verwenden ist.

Häkel- und Stickarbeiten

Die meisten Hobbykünstler und Handwerker kamen jedoch aus der Verbandsgemeinde Winnweiler. Statt Garn verwendet Marion Blasius (Alsenbrück-Langmeil) Paracord – ein Seil aus Nylon – für ihre Flechtarbeiten. Daraus stellt sie Halsbänder und Leinen für Vierbeiner her. Kein Wunder: Denn Blasius ist selbst Besitzerin von fünf Hunden.

Häkelarbeiten zeigten Marina Müller-Michaelis, die den Klopapier-Hut fürs Auto im Repertoire bereithielt, und Martina Wolsiffer aus Alsenbrück-Langmeil. Wolsiffer hatte sich auf kleine Ostersachen spezialisiert, zum Beispiel für einen für einen Osterstrauß. Hildegard Amos aus Imsbach stellte ihre filigrane Stickarbeit auf Leinentüchern vor.

3D-Grußkarten und Explosionsboxen

Mit Holz gearbeitet haben Gaby Schmidt aus Steinbach und Walter Fehl aus Alsenbrück-Langmeil. Schmidt ließ es auf ihren Figuren bunt werden, Fehl beließ seine Arbeiten natürlich rustikal. Rebekka Hollstein aus Gonbach bedruckte Textilien, stellte Kerzen her sowie Deko aus Holz und Acryl.

Originelle Verpackungen erschaffen Beate Müller (Börrstadt) und Nadine Wendel (Alsenbrück-Langmeil). Wendel stellt außerdem 3D-Grußkarten und Explosionsboxen her. Aus Epoxidharz schafft Susi Geiswein (Alsenbrück-Langmeil) Schmuck und Dosen. Außerdem bemalt sie Leinwände und Flaschen.

Bier für den Nudelteig

Ein gefährliches Hobby hat Nora Kapp aus Sippersfeld. Sie fertigt Seife an. „Da ich Allergikerin bin, musste ich mir die Herstellung aneignen“, erzählt sie. Dafür hat sie sich eine zweite Küche eingerichtet, in die nur sie Zutritt hat. Leonhard Franck (Hofgut Franck in Alsenbrück-Langmeil) präsentierte seine selbsthergestellten Erzeugnisse wie Rapsöl, Marmelade, Nudeln, Eier und Wurst.

Eine interessante Idee hatte Hobbyhühnerzüchter Reinhard Bohn (Alsenbrück-Langmeil) für die eierarme Jahreszeit. Für seine selbsthergestellten Nudeln verwendet er dann Bier oder Riesling statt Eier. Diese Fülle von Ideen lockte viele Besucher an, die sich auch vom Wintereinbruch nicht davon abhalten ließen, den Künstlerhobbymarkt zu besuchen.