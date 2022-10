Es erscheint wie die reinste Provokation: In Rockenhausen verteilt Manfred Müller seit einiger Zeit Ohrfeigen. Warum Passanten trotzdem entspannt bleiben sollten.

Manfred Müller ist in Rockenhausen für manch einen Schabernack bekannt. Derzeit sorgt mit seiner neuesten Idee in der Nordpfälzer Kleinstadt für Aufsehen. Auf offener Straße spricht der 82-Jährige Menschen an und fragt sie, ob sie eine Ohrfeige haben möchten. Wer jetzt glaubt, hier habe jemand seine Aggressionen nicht im Griff, der ist Müller auf den Leim gegangen. Der Künstler wird nämlich nicht handgreiflich, sondern bietet den Menschen auf schelmische Art eine Feigenfrucht aufgefädelt auf eine Schnur an, die sich die Passanten spaßeshalber an die Ohren hängen können.

„Viele Menschen reagieren auf meine Frage erst einmal erschrocken“, berichtet Müller. Schließlich werde niemand gern geschlagen und schon gar nicht freiwillig. „Zeige ich ihnen dann aber, was ich mit der Ohrfeige meine, müssen sie lachen. Die Leute fragen, wie man auf so eine Idee kommt.“ Müller weiß, dass seine Frage von manchen Menschen als reine Provokation aufgefasst werden könnte. Deswegen halte er Abstand und trage die Früchte bereits so über den Rücken gelegt, dass sie für den Angesprochenen nicht sofort ersichtlich werden. Ernsthaft böse habe noch niemand auf sein Angebot reagiert.

Müller freut sich über die vielen Schmunzler in seiner Heimat, die er mit seiner Idee auslöst: „Ich wollte die Leute etwas aufmuntern, die manchmal doch recht schlecht gelaunt durch die Stadt laufen.“ Beim Einkaufen in einem Supermarkt sei ihm die Frucht ins Auge gefallen. Dabei kam ihm die Idee: „Zuhause habe ich mit dann mit den Feigen und Bändeln experimentiert.“ Ein Ende für sein Projekt mit Verfremdungseffekt ist noch nicht in Sicht: Bis die Feigensaison endet, will Müller noch einige Menschen zum Lachen bringen.