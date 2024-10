Erste leichte Bodenfröste könnte es am Wochenende geben. Tagsüber kann es in den nächsten Tagen bis zu 17 Grad werden. Etwas Regen ist am Feiertag zu erwarten, am Tag der Deutschen Einheit. Am Freitag und Sonntag wird es voraussichtlich sonnig.

Das Tief über Mitteleuropa entfernt sich nach Polen. Gleichzeitig baut sich über der Nordsee ein Hochdruckgebiet auf. Zwischen dem Hoch und den Tiefs über Polen und dem Mittelmeer stellt sich eine kühle Nordostströmung ein. Die Luft kann aber zeitweise abtrocknen, so dass die Sonne in unserer Region eine Chance bekommt, sich in Szene zu setzen. Die Temperaturen bleiben aber herbstlich mit Gefahr von leichten Bodenfrösten am Wochenende.

Vorhersage

Mittwoch: Abgesehen von schüchternen Auflockerungen mit einigen Sonnenstrahlen dominieren die Wolken und stellenweise fällt ein wenig Regen oder es gehen kleine Schauer nieder. Die Temperaturen fühlen sich herbstlich an und sind es auch.

Donnerstag: Die Wolken bleiben am heutigen Feiertag zunächst deutlich in der Überzahl und bringen stellenweise noch einige Tropfen oder leichte Schauer. Zum Abend hin bringt der kühle und unangenehm spürbare Nordostwind die Wolken teilweise zum Auflösen.

Freitag: Sonne und Wolken wechseln sich miteinander ab und es sollte in der Regel auch trocken bleiben. Die Luft kann sich gegenüber den beiden Vortagen tagsüber ein wenig erwärmen. Der Nordostwind schwächt sich insgesamt etwas ab.

Samstag: Nach freundlichem, aber recht kaltem Beginn mit Gefahr von leichten Bodenfrösten nimmt die Bewölkung im Tagesverlauf wieder zu, doch Regen haben die Wolken vermutlich nicht im Gepäck. Die Temperaturen bleiben daher wohl im herbstlichen Bereich. Der Wind flaut jedoch weiter ab.

Sonntag: Der Tag verläuft allgemein freundlich. Neben längeren sonnigen Abschnitten ziehen auch gelegentlich lockere Wolkenfelder am Himmel vorüber. Mit Winddrehung auf Südost bis Süd wird es nachmittags ein wenig milder.

Weiterer Trend

Von Montag bis Mittwoch überqueren uns von Westen her voraussichtlich dichtere Wolken mit einigen Regenfällen oder Schauern. Die Temperaturen steigen zu Wochenbeginn um einige Grad an und gehen bis Wochenmitte wieder leicht zurück.