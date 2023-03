Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Interview: Für den Frankenthaler HNO-Arzt Karl Barwich, der in Eisenberg wohnt, kommt die in Südafrika entdeckte Virusvariante Omikron nicht überraschend. Warum er vorsichtig optimistisch ist und was ihn noch viel mehr ärgert als das Auftauchen der neuen Mutation, erzählt er im RHEINPFALZ -Interview.

Herr Barwich, warum hat es Sie nicht kalt erwischt, als Sie von Omikron erfahren haben?

Weil die Wahrscheinlichkeit, dass ein Virus munter weiter mutiert, sehr groß ist.