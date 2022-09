Traditionell wird am dritten Wochenende der Albisheimer Markt mit Königsfest gefeiert. Dieses Jahr steht die Veranstaltung aber unter besonderen Vorzeichen.

Denn die Stiftung des Königsfestes und damit auch der „Buweschenkel“ jährt sich zum 800. Mal. Aus diesem Grund hat der Albisheimer Geschichts- und Heimatverein eine Ausstellung mit vielen historischen Fotos und Abbildungen des Markttreibens erstellt. Sie ist über die Markttage im Dorfgemeinschaftshaus zu besichtigen und wird am Freitag um 17 Uhr eröffnet. Dies ist zugleich der offizielle Auftakt für das Fest.

Bereits am Donnerstag öffnet die Straußwirtschaft im Obsthof Enders ihre Tore; hier werden Gäste auch am Samstag ab 17 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr bewirtet. Am Freitag startet um 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus der Bayrische Abend. Der Rummel am Friedrich-Brubacher-Platz lädt von Samstag bis Montag ab 14 Uhr ein. Am Samstag ab 19 Uhr starten die „Musik im Spritzenhaus“ der Freiwilligen Feuerwehr mit der Band „Goddies“, die Propellerbar neben dem Dorfgemeinschaftshaus hat geöffnet.

Umzug, Hüpfburgen, Propellerbar

Der Sonntag beginnt um 9.30 Uhr mit dem Marktgottesdienst in der Peterskirche. Ab 10 Uhr bietet der Förderverein der TSG Albisheim gegen Vorbestellung Mittagessen im Dorfgemeinschaftshaus an. Ab 14 Uhr folgt der Umzug, ab 16 Uhr stehen für die kleinen Besucher – organisiert von der Sonnen-Kita und dem Kindergartenförderverein – im Pfarrgarten zwei Hüpfburgen bereit. Ab 16 Uhr schenken TSG und Förderverein im Dorfgemeinschaftshaus Getränke aus, der Gewerbeverein bietet ein Kuchenbuffet an und die Propellerbar hat wieder geöffnet.

Zum Ausklang am Montag bietet die Feuerwehr ab 10 Uhr im Spritzenhaus Leckereien wie „Dicksupp“ mit Dampfnudeln oder Brutzelfleisch an, der TSG-Förderverein bewirtet nochmals am Dorfgemeinschaftshaus.