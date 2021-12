Nachdem lange Jahre selbst durch die vermarktende Sparkasse Donnersberg keine Bauplätze im linken Teil des Neubaugebietes „Nordpfalzblick“ verkauft werden konnten, hat sich Situation für die Gemeinde jetzt grundlegend verändert.

Für sechs Bauplätze gebe es mittlerweile Kaufabsichtserklärungen, sagte Ortsbürgermeisterin Karin Wänke in der jüngsten Online-Sitzung des Gemeinderats.

Mittlerweile seien auch Gespräche mit zwei Ingenieurbüros wegen der Planungen für den nachträglich von den Fachbehörden geforderten Entwässerungsgraben zur Ableitung des Außengebietwassers im Neubaugebiet geführt worden, sagte Wänke. Sie sollen unmittelbar im neuen Jahr in Abstimmung mit der Fachaufsicht angegangen werden. Auch die Eigentümer der dafür notwendigen Grundstücke seien einbezogen worden, daher werde hier nicht mit Problemen gerechnet. Sie sei froh, dass es gelungen sei, durch intensivere Werbung und mit Hilfe der derzeit günstigeren Marktlage das Kaufinteresse auf das Alsenzer Neubaugebiet zu lenken, sagte die Ortschefin.

Keine Prämie für Ersterwerber

Der Gemeinderat beschloss, auf eine Auszahlung der ursprünglich angedachten Kaufprämie für Ersterwerber zu verzichten. Stattdessen sollen diese Gelder für den Erwerb der Grundstücke für den Entwässerungsgraben verwendet werden. Ein Kaufvertragsentwurf sei erstellt und in der Prüfung, so Wänke weiter, und bei Zustimmung der Vertragsparteien könne auch notariell veraktet werden. Teile der jetzt noch entstehenden Kosten für die Entwässerung würden in die Kaufpreise eingerechnet. Das sei den Käufern auch bereits bekannt, sagte Wänke.

Weitere Themen im Rat:

Wegen der Pandemie wird auf die Erhebung des Fremdenverkehrsbeitrages, der jährlich rund 3000 Euro in die Gemeindekasse spült, verzichtet. Trotz schlechter Haushaltslage hat die Kommunalaufsicht bereits zugestimmt.

Die Ortsgemeinde wird dem Verein „Alte Welt“ beitreten und erhofft sich dadurch eine Stärkung der strukturellen Entwicklung. Dank des Jugendprojektes mit den „Dorfraumentwicklern“ bestehe die Hoffnung, dass sich die Gemeinde langfristig hinsichtlich der Altersstruktur der Bevölkerung verbessern werde, sagte Ortschefin Wänke. Die insgesamt 151 Kinder und Jugendlichen von zehn bis 18 Jahren sollen im neuen Jahr gezielt angeschrieben und angesprochen werden. In diesem Zusammenhang sollen auch die Ferien-Spaß-Aktionstage, die nach der VG-Fusion eingestellt wurden, wiederbelebt werden.

Für die Anordnung von Teil-Parkverboten in der Ortsstraße Grasweg Richtung Neubaugebiet werden bergauf fünf und bergab zwei Schilder benötigt. Der Rat forderte, rechtliche Möglichkeiten wie ein Zonenhalteverbot zu prüfen, um die Schilderflut einzudämmen.

Nicht anfreunden konnte sich der Gemeinderat mit dem Projekt einer Dorfmoderation für Alsenz, das aus der zusätzlichen Fusionsprämie finanziert werden könnte. Stattdessen sollen weiter Ideen gesammelt werden um dann zu entscheiden, welches Förderungsprojekt beim Land angemeldet wird.