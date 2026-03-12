Verbandsligist TuS Steinbach braucht dringend Punkte. Im Angriff hapert es derzeit. Nun geht es ins Aufsteigerduell gegen Hüffelsheim. Was der TuS aktuell fehlt.

In der Fußball-Verbandsliga Südwest steht der TuS Steinbach wieder so richtig mit dem Rücken zur Wand. Die 0:2-Heimniederlage am vergangenen Wochenende gegen den TuS Hohenecken war für die Donnersberger wieder ein großer Rückschritt. Dabei hatte Spielertrainer Daniel Ghoul nach dem 2:1-Auswärtssieg eine Woche zuvor bei der TSG Bretzenheim neuen Schwung erhofft. Die Steinbacher treffen am Sonntag, 15 Uhr, auswärts auf den anderen Aufsteiger. Der TuS muss bei der SG Hüffelsheim antreten.

Die Steinbacher belegen vor der Partie am Sonntag den vorletzten Tabellenrang. Bei noch elf ausstehenden Saisonbegegnungen haben Daniel Ghoul und seine Spieler sieben Punkte Rückstand auf den Tabellenzwölften TSG Bretzenheim, der derzeit auf dem ersten Nichtabstiegsrang steht. „Die Partie gegen Hohenecken war wieder gar nicht gut“, sagt der Steinbacher Spielertrainer. Ghoul kam auch nach der Partie ins Grübeln. „Vielleicht fehlt uns eben dann auch einfach die Qualität , um in der Verbandsliga die Punkte zu holen, die man eben dringend benötigt, um die Spielklasse zu halten.“

Offensive Probleme

Offensiv hat der TuS derzeit seine Probleme. Gegen den TuS Hohenecken, der vor allem nach dem 1:0-Führungtreffer sehr tief in der Abwehr stand, fanden die Steinbacher kaum Lösungen. Klare Torchancen waren Mangelware. Für ein Team, das unbedingt Treffer braucht, um aus dem Tabellenkeller herauszukommen, war das viel zu wenig. Doch Ghoul und seine Spieler wollen weiterkämpfen.

Die Steinbacher treffen nun auf einen Gegner, der befreit aufspielen kann. Die SG Hüffelsheim kann bislang auf eine sehr gute Saison zurückblicken. Das Team von Coach Andre Weingärtner hat sich eigentlich schon aller Abstiegssorgen entledigt. Der Neuling hat 35 Punkte geholt – 23 Zähler mehr als die Steinbacher – und schaut als Ligasechster derzeit nach oben. Der Rückstand auf den Zweiten TB Jahn Zeiskam beträgt aber neun Zähler. Der Aufstieg ist für die Hüffelsheimer kein Thema. Am vergangenen Wochenende feierte die SG einen knappen 1:0-Auswärtserfolg bei der Zweiten Mannschaft des FK Pirmasens. Die Hüffelsheimer haben einer der besten Offensiven der Verbandsliga. Die SG erzielte im bisherigen Saisonverlauf bereits 59 Tore. Aus den letzten fünf Partien holten die Hüffelsheimer zwölf Punkte. Im Hinspiel verlor der TuS zu Hause gegen den Aufsteiger mit 0:2.

Einige Ausfälle

Spielertrainer Ghoul muss voraussichtlich wieder auf einige Spieler verzichten. Lorenzo Arturo Hernandez ist nach seiner Roten Karte wegen Foulspiels am Sonntag gesperrt. Robin Metz ist noch angeschlagen. Dazu kommen auch die vielen Langzeitverletzten bei den Donnersbergern. Viele Alternativen hat Spielertrainer Ghoul somit erneut nicht. „Wir machen weiter und kämpfen bis zum Schluss“, sagt der Coach.

Vielleicht gelingt den Steinbachern am Sonntag ein Coup. Bereits ein Unentschieden beim starken Aufsteiger wäre für die Steinbacher eigentlich schon ein Erfolg.