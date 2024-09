Musik kann mehr sein als Töne in geordnetem Wohlklang, Gesang mehr, als Lieder anzustimmen. In dieser Hinsicht haben Jutta Glaser und Claus Boesser-Ferrari am Samstag im Blauen Haus die Fenster ins Freie aufgestoßen und vertraute Klangräume weit hinter sich gelassen.

Claus Boesser-Ferrari ist ein Gitarrist, für den die Möglichkeiten des Instrumentes beim Zupfen der Saiten anfangen – aber noch lange nicht aufhören,