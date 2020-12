Am Donnerstagnachmittag hat die Polizei bei einem 18-jährigen Autofahrer aus dem Donnersbergkreis in einer Verkehrskontrolle in der Hauptstraße drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein Drogenvortest ergab Hinweise auf Cannabinoide.

Dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt sowie eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein hat die Polizei vorsorglich sichergestellt. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Sollte die Blutprobe den Verdacht erhärten, kommt einiges auf den jungen Mann zu. Er muss dann nach weiteren Polizeiangaben mit mindestens einem Bußgeld von 500 Euro zuzüglich Verfahrenskosten rechnen, mit einem Monat Fahrverbot sowie zwei Punkten im Verkehrszentralregister. Darüber hinaus wird gegen ihn auch ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Weiterhin wird die Führerscheinbehörde über den Vorfall in Kenntnis informiert, die dann eine Eignungsprüfung ansetzen wird.