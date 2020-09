Nach dem Auftakt der „Jungen Stars der Klassik“ mit dem Auftritt des Chinesen Cunmo Yin wird ein junger japanischer Pianist schon am kommenden Sonntag, 18 Uhr, die Reihe fortsetzen. Mit Yuto Takezawa kommt – nach dem Sieger am vergangenen Sonntag – nun der Zweitplatzierte der jüngsten International Telekom Beethoven Competition Bonn in die Stadthalle. Wichtig ist, die besonderen Modalitäten des Ticketverkaufs zu beachten.

Beethoven spielt im Programm des Preisträgers des dem Bonner Meister gewidmeten Wettbewerbs eine bedeutende Rolle. Es umfasst neben der berühmten „Mondscheinsonate“ auch dessen Klaviersonate Nr. 31 As-Dur op. 110 und mit der Bagatelle „Für Elise“ eine der populärsten und bekanntesten klassischen Klavierkompositionen überhaupt.

Neben Beethoven kommen in der Stadthalle an der Orangerie aber auch weitere Komponisten zu Gehör. Von Brahms erklingen die Drei Intermezzi für Klavier op. 117 und Sechs Stücke für Klavier op. 118. Zudem wird der 23-jährige Japaner – wie es innerhalb dieser Klavierreihe auch manche andere seiner Kollegen aus fernen Ländern gehalten haben – Musik aus seiner Heimat mitbringen. Wie vor zwei Jahren sein Landsmann Tomoki Kitamura hat er ein Stück des international renommierten Komponisten Tore Takemitsu ausgewählt. Es trägt den Titel Rain Tree Sketch II.

Keine Abendkasse

Zu beachten ist, dass es für dieses Konzert keine Abendkasse gibt. Wer also das Konzert besuchen möchte, ist gehalten, sich Tickets im Vorverkauf zu besorgen, etwa im Büro der Stadthalle an der Orangerie oder im Internet über das Portal www.reservix.de. Über das Internet sind Karten bis Sonntag, 15 Uhr, erhältlich. Falls jemand mit dem Internetkauf Probleme hat, kann er sich an das Büro der Stadthalle wenden oder direkt an die Organisatorin der Klavierreihe, Lydia Thorn Wickert (Telefon: 0151 18906015 ).

Fortgesetzt wird die Klavierreihe danach am 15. November mit einem Konzert des jungen russischen Pianisten Dmitry Shishkin.