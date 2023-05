Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit Musik von Beethoven, Schumann, Skriabin und seinem Landsmann Toru Takemitsu begeisterte der zweite „Junge Star der Klassik“, Yuto Takezawa, am Sonntag sein Publikum in der Stadthalle. Mit seinem fein differenzierten Spiel brachte er am Ende auch einen Pop-Klassiker zum Leuchten.

Zum zweiten Mal „Junge Stars der Klassik“ mit Preisträgern des Internationalen Telekom-Beethoven-Wettbewerbs in Bonn in der Stadthalle – und diesmal sind alle hochzufrieden: Der erst