Auch in unserer Region haben sich im Vorjahr zahlreiche Jugendliche im Rahmen der bundesweiten 72-Stunden-Aktion für soziale Projekte engagiert. Davon profitiert nun das Stationäre Hospiz der Nordpfalz – vor allem dessen Gäste.

Wenn junge Menschen sich sozial engagieren, ist das oft bewegend – erst recht, wenn sich ihr Einsatz auf das Wohl älterer und kranker Menschen richtet. So beispielsweise geschehen im Mai 2019, als eine Gruppe der Evangelischen Jugend Rockenhausen bei der 72-Stunden-Aktion drei Tage lang Spenden für das Stationäre Hospiz gesammelt hat. Stolze 1392 Euro und zehn Cent sind dabei zusammengekommen. Und mit dem Geld konnte nun eine tolle Idee in die Tat umgesetzt worden: Bunte Blumen für die Terrasse des Hauses.

„Unsere Gäste lieben es, schöne Dinge mit den Augen zu erfassen und sich an bunten Farben zu erfreuen“, zeigte sich Hospizleiterin Birgit Edinger begeistert von den zahlreichen Pflanzkübeln in ganz unterschiedlichen Größen. Phillip Lichtenberger von der Evangelischen Jugend wiederum betonte im Namen seines Teams, wie sehr sich dieses darüber freue, dass die Aktion so gut angekommen sei.

Bei der Realisierung war es coronabedingt zu Verzögerungen gekommen. Doch kürzlich konnte nun endlich gepflanzt und die Spende offiziell übergeben werden. So werden die Hospiz-Gäste noch den ganzen restlichen Sommer und Herbst – solange die Temperaturen eine Nutzung der Terrasse ermöglichen – den schönen Anblick genießen können.

Entstanden sind auf der Terrasse drei verschiedene Blühinseln in hohen, grauen Glasfibertöpfen – sie sehen aus, als seien sie aus Stein, sind aber „weitaus leichter und können somit auch besser bewegt beziehungsweise umgestellt werden“, erklärte Julia Karlin von der Gärtnerei Karlin aus Steinbach. Und weiter: „Die Pflanzgruppen wurden zum einen für den Halbschatten und zum anderen für volle Sonnenbestrahlung zusammengestellt“.

Auch nach „Bienenfreundlichkeit“ ausgewählt

Bei der Auswahl der Gewächse habe sie sich voll und ganz auf das Fachwissen der Gärtnerei verlassen, sagte Edinger – das ansprechende Ergebnis fällt nun jedem Besucher sofort ins Auge. Mehr noch: Wie Julia Karlin erläuterte, sind die Pflanzen auch unter dem Stichwort „Bienenfreundlichkeit“ ausgewählt worden. Und so gibt es neben den Blumen auch jede Menge summender Tierchen zu beobachten. Ferner habe man eine Kombination von Saisonpflanzen und dauerhaften Pflanzen gewählt, „damit ganzjährig etwas in den Kübeln ist und sie nicht über die Winterzeit leer stehen“, so Karlin.

„Für unsere Gäste sind diese blühenden Pflanzeninseln etwas ganz Besonderes“, sagte die Leiterin im Gespräch mit den Jugendlichen, die im Mai 2019 beim Sammeln der Spenden geholfen haben. Und Phillip Lichtenberger versprach: „Das nächste Mal helfen wir auf jeden Fall bei der Bepflanzung mit.“ Wegen der Pandemie war das nicht möglich. Die Hauptsache ist aber, dass sie mit ihrem Einsatz die Hospiz-Terrasse zum Blühen gebracht haben.