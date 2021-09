Ein begeisterndes Projekt, spannend und kenntnisreich dargestellt durch die Fachleute. Doch wer bei den Jubiläumsfeierlichkeiten ein bisschen zu kurz kam, das waren die jungen Handwerker und Künstler, die dem bereits Sichtbaren Form und Stil gegeben hatten. Gerne hätte man ihren Eindruck von ihrer Arbeit erfahren – und vielleicht auch vom Gegenbesuch in Lviv und den dortigen Projekten. Mit ihrer Sichtweise von der Faszination an Forschungsarbeit und am Handwerk in Kirchheimbolanden hätten die jungen Aktiven das Projekt, das noch einen langen Atem braucht, noch besser bewerben können.