„Das ist mein Huhn“, sagt Julius ganz selbstverständlich und zeigt auf ein fast komplett schwarzes Huhn. Er hat es Julia genannt, als es im Juni 2020 auf die Welt kam und von der Familie Reinhart-Rissel aufgezogen wurde. Seitdem sind die beiden unzertrennlich. Sie spielen miteinander, kuscheln im Stroh und haben während der Pandemie sogar oft zusammen im Homeschooling gesessen. Die Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft.

Am 25. Juni 2020 schlüpfte Küken Julia aus ihrem Ei. Ihre Mutter hatte sich totgebrütet, sodass klar war, dass jemand ihre Pflege übernehmen musste. So kam sie mit drei anderen Küken zur Familie Reinhart-Rissel in Kirchheimbolanden. Mithilfe einer Wärmelampe wurden sie aufgepäppelt. Julius half von Anfang an beim Füttern mit, Ei, Melone, Gurke und Mehlwürmer stehen für Hühner auf der Speiseliste – und natürlich Körner. „Die pickt mein Huhn gerne aus der Hand, Julia pickt auch nur ganz leicht.“

Ganz selbstverständlich spricht der Neunjährige von „seinem Huhn“. Zuerst aber spielte ein anderer die wichtigste Rolle im Leben der Küken: Familienhund Smart wurde von den kleinen Hühnern als Mama angenommen. Ihm liefen sie hinterher oder kletterten auch gerne mal auf seinen Rücken. Um die Küken auch an andere Hühner zu gewöhnen, ging es oft auf den Rothenkircherhof. Dort arbeitet Julius’ Mutter Melanie Reinhart-Rissel in der Tierarztpraxis Schneider. Im Garten steht das Hühnerhaus mit einem großen Gehege drumherum. „Hier gab es schon einmal Hühner, aber die hat dann der Fuchs geholt. Als Julius neue wollte, haben wir wieder Hühner geholt“, erzählt sie.

Zusammen spielen, herumtollen oder im Heu kuscheln: Julius und sein Huhn Julia. Foto: loc Anfangs übernahm Hund Smart die Rolle der Kükenmutter. Foto: Reinhart-Rissel/frei Die noch jungen Hühner machen es sich auf einem Ast bequem. Foto: Reinhart-Rissel/frei Ob auf dem Arm, auf der Schulter oder auf dem Kopf: Julia fühlt sich wohl auf Julius. Foto: Reinhart-Rissel/frei Im Gehege kümmert sich Julius um eine ganze Hühnerschar. Foto: Reinhart-Rissel/frei Julia, Julius und Smart treiben auch gerne mal ein bisschen Schabernack. Foto: Reinhart-Rissel/frei Wer schaut da durchs Fenster? Julius – und natürlich auch Julia. Foto: Reinhart-Rissel/frei Auf dem Rothenkircherhof ist das Gut von Uta Gräf und Stefan Schneider angesiedelt, deswegen hat Julia auch keine Scheu vor Pferden. Foto: Reinhart-Rissel/frei Ein gebildetes Huhn: Julia zusammen mit Julius im Homeschooling. Foto: Reinhart-Rissel/frei Einfach unzertrennlich: Julia und Julius. Foto: Reinhart-Rissel/frei Foto 1 von 10

Kleiner Hühnerexperte

In einer Transportbox ging es also regelmäßig in Richtung Rothenkircherhof. Da war die Verbindung von Julius und Julia schon sehr eng. „Ich habe sie wieder eingefangen, wenn es zurück nach Hause ging, übers Wochenende haben wir dann immer bei uns im Garten gespielt. Und manchmal ist sie auf meinem Arm eingeschlafen“, erzählt der Viertklässler. „Julia erkennt ihn auf jeden Fall“, bekräftigt seine Mutter. „Sie ist auf ihn fixiert, läuft ihm manchmal hinterher wie ein Hund und spielt mit ihm und den anderen Kindern, wenn Freunde zu Besuch sind. Außerdem mag Julia es nur, von ihm hochgenommen zu werden, bei anderen wehrt sie sich.“

Mit der Zeit ist Julius zu einem richtigen Hühnerexperten geworden. Sobald er im Gehege ankommt, redet er mit dem Hahn und seiner Hühnerschar, sein Huhn Julia kommt zu ihm, wenn er ein paar schnelle Pfeiflaute ausstößt. Im Hühnerhaus holt er die Eier aus dem Stroh: „Das ist von meinem Huhn“, erkennt er sofort und hält ein grünes Ei mit dunkelgrünen Sprenkeln hoch. Tatsächlich sind alle Eier unterschiedlich gefärbt, mal grünlich, mal beige, mal braun. Zwischen drei und sechs Eier legen Hühner in der Woche.

Ein Huhn im Unterricht

Im Hühnerhaus ist auch die „Schlafstange“ – ein großer Ast – für die Hühner. Um zu zeigen, wie das geht, nimmt Julius ganz selbstverständlich Julia hoch und lässt sie von seinem Arm auf die Stange hüpfen. In den Ferien ist Julius oft den ganzen Tag auf dem Rothenkircherhof und spielt mit Freunden und eben Julia. Der Lieblingsplatz der beiden ist ein kleines Heulager. Hier kann Julius herumtollen, während es sich Julia im Heu gemütlich macht. Dann trägt er sie wieder zum Hühnergehege zurück.

Übrigens weiß nicht nur Julius viel über Hühner, Julia dürfte auch schon einiges über Menschen gelernt haben. Denn während der Pandemie hat Julius sein Huhn oft mit ins Homeschooling genommen. Er saß im Büro vor dem Laptop mit Julia auf dem Schoß und hat den Unterricht verfolgt. Seine Klassenkameraden haben ganz schön gestaunt, als dann zum Ende des Unterrichts die Kamera angemacht wurde. Vielleicht kann Julia ja auch mal mit in die Schule, wenn dort das Thema Hühner behandelt wird. So lange Julius mit dabei ist, hat sie damit sicherlich kein Problem.