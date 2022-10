Schwarzlicht, Kostüme, Plakate, die mit Neonfarben beschrieben sind – das alles gehört zu einer Inszenierung des Musicals „Joseph“, das von 45 Jugendlichen der protestantischen Jugendzentralen Donnersberg, Zweibrücken und Pirmasens aufgeführt wird. In dem Stück geht es um Josef aus der Bibel, doch behandelt werden Themen, die auch heute noch aktuell sind.

Im Rahmen einer einwöchigen Freizeit, die die Jugendlichen gemeinsam in einem Musical-Camp im Martin-Butzer-Haus in Bad Dürkheim verbringen, wird das Musical einstudiert. Aufgeführt wird es am Freitag in der Stadthalle Kirchheimbolanden.

In der Freizeit können die Jugendlichen zwischen verschiedenen Workshops wählen. Es gibt Gesangstraining, Tanzunterricht, der von einer Tanzschule organisiert wird, aber auch Projekte, in denen die Teilnehmer das Bühnenbild und Requisiten basteln können. „Ich leite zum Beispiel ein Projekt, bei dem wir eine XXL-Geburtstagstorte aus Klopapierrollen bauen“, sagt Kathi Willig-Rohrbacher, eine der Organisatoren. Dafür werden auch die Requisiten passend dazu mit Neonfarben bemalt. Im Gegensatz zu anderen Musicals wird es keine glitzernden und auffälligen Requisiten geben. Stattdessen wird das Bühnenbild minimalistisch gehalten, sodass der Fokus auf den Schauspielern, Tänzern und Sängern liegt.

Jugendlichen müssen sich vorab bewerben

Schon vorab konnten die Jugendlichen sich für die Rollen im Musical bewerben. Die Zwölf- bis 18-Jährigen schickten ein eingesungenes Lied an die Organisatoren der Freizeit. Danach wurde ausgewählt, wer welche Rolle bekommt. „Weil manche mehrere Rollen angegeben haben, konnten wir fast jedem seine Wunschrolle geben“, so Willig-Rohrbacher. Einzelne Personen wussten bereits vor der Freizeit, welche Rolle sie spielen. Vor allem für die Hauptrolle, die sehr viel Text hat, sei es wichtig gewesen, dass der Teilnehmer sich darauf vorbereiten konnte. So kann in der Freizeitwoche direkt gemeinsam geprobt werden.

„Besonders können sich die Zuschauer auf unsere Band und die Gesangseinlagen freuen“, sagt Willig-Rohrbach. Die Band wird bei der Aufführung live spielen. Sie besteht aus Jugendlichen und Hauptamtlichen, die in der Freizeitwoche das erste Mal gemeinsam proben werden.

Getränkeerlös wird gespendet

Vorbild für das Musical waren die biblischen Geschichten über Josef. Auch wenn die Erzählungen schon alt sind, behandeln sie Themen, die auch heute noch aktuell sind. Es soll um Mobbing gehen, um Probleme in der Familie, um Erfolge und Misserfolge. So wird Josef als Sklave nach Ägypten verkauft, landet als Unschuldiger im Gefängnis und wird doch später zum Berater des Pharaos. Er wird zu einem erfolgreichen und mächtigen Mann, doch ob er damit den Schmerz und den Hass gegenüber seiner Familie überwinden kann, ist eine der Fragen, die sich das Stück stellt.

Das Musical wird am 21. Oktober ab 19 Uhr in Kirchheimbolanden und einen Tag darauf in Ludwigshafen aufgeführt. Die Bewirtung in der Stadthalle übernimmt eine Elterninitiative, die sich für die Neugestaltung von Spielplätzen einsetzt. Der Getränkeerlös wird gespendet, um ein neues Spielgerät anzuschaffen. Der Eintritt ist kostenlos, wer möchte, kann aber eine Spende dalassen.