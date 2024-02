Am kommenden Wochenende rollt fast ganztägig wieder der Ball in der Sporthalle der Alsenzer Nordpfalzschule. Und rundherum werden die Parkplätze wohl wieder Mangelware sein. Das beliebte Soccerfeld-Hallenturnier zieht nach derzeitigem Stand 48 G-, F-, E- und D-Jugendteams aus der gesamten Region und darüber hinaus in die Nordpfalz.

Es waren auch schon mal über 50 Teams, aber nach dreijähriger Corona-Pause ist der neue Organisationsleiter Martin Landfried mit der Resonanz sehr zufrieden. „Da brauchen wir vom TuS und dem mitveranstaltenden Förderverein der TuS Alsenz wieder jede Menge Helfer vor und hinter den Kulissen, um die Großveranstaltung gut über die Bühne bringen zu können“, so Landfried.

Erfahrung haben die Alsenzer bereits reichlich gesammelt, denn es ist mittlerweile die 14. Auflage des beliebten Turniers für Jugendmannschaften auf dem Street-Soccer-Court in der Sporthalle. Hier treten die Mannschaften in Vierer-Teams gegeneinander an. Das Spielfeld ist zehn mal 15 Meter groß.

Da ohne Tormann gespielt wird, erhoffen sich die Organisatoren auch diesmal wieder viele Treffer, Spaß und Action für die Teilnehmer. Eltern und Fans können die Spiele hautnah hinter den Spielfeldnetzen verfolgen.

Auch für die Verpflegung werde gesorgt, so Landfried. Frühstücksbrötchen, Würstchen mit und ohne Suppe, Torten und eine große Kuchenauswahl stehen bereit.

Der Startschuss fällt am Samstag ab 9 Uhr für E-Jugend-Mannschaften, wegen der Vielzahl der Teams gibt es ab 12.30 Uhr eine weitere E-Jugend-Runde. Ab 16 Uhr spielen die D-Jugendlichen um den Sieg. Am Sonntag startet um 9 Uhr das erste Turnier der F-Jugend-Mannschaften, ab 12.30 Uhr spielen die G-Jugend-Mannschaften. Den Schlusspunkt des zweitägigen Soccer-Turniers setzt um 16 Uhr ein weiteres Feld mit F-Jugend-Teams.