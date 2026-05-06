In der abgelaufenen Saison hat sich der Nachwuchs der TTF Rockenhausen wieder toll geschlagen. Vor allem die Jüngsten trumpften auf.

Die gerade abgelaufene Saison bei den Rockenhausener Tischtennis-Nachwuchsspielern hatte es wieder in sich – mit vielen spielerischen Höhepunkten in der Spitze und einem sehr guten Trainings- und Mannschaftsgeist in der Breite. In der Altersklasse U12 waren einige zum ersten Mal im Ligabetrieb aktiv und räumten gleich ab. Gustav Großmann, Jonas Giese, Linus Wolf, Till Gasner und Hannes Bauer holten sich zunächst den Meistertitel im Bezirk Westpfalz-Nord und ließen dort die starke Konkurrenz aus den Landkreisen Kusel, Donnersberg und Kaiserslautern sowie der Stadt Kaiserslautern hinter sich. Der Lohn war die Teilnahme am Meisterschaftsfinale der vier besten Mannschaften der Pfalz (Duttweiler, Hohfröschen, Frankenthal und Rockenhausen).

U12 ist Vize-Pfalzmeister

Hier gelang den fünf Acht- bis Zwölfjährigen dann mit einem 6:4-Sieg gegen Duttweiler (bei Neustadt) eine faustdicke Überraschung und hinter dem klaren Sieger aus Frankenthal holten die Ährenstädter damit die Vize-Pfalzmeisterschaft.

Das U15-Quartett mit Finn und Luca Steil, Jonathan Böhmer und Ronja Gasner schlug sich in der Bezirksklasse achtbar und belegte den neunten Platz. Mit ihrer vorbildlichen Trainingsbeteiligung werden die Vier dank sehr guter Spielanlagen in der nächsten Saison sicher einen weiteren Sprung nach vorne machen.

Die U19-Jugend der TTF Rockenhausen spielt seit Jahren in der Pfalz auf Top-Niveau: Dieses Jahr landeten Julian Kuhl, Pauline Wolf, Fabian Heintz und Nils Grill (von links) in der Pfalzliga auf dem sechsten Platz. Foto: TTF/oho

Das U19 Team der TTF spielt seit zwei Jahren in der nach 25 Jahren wieder neu gegründeten Pfalzliga. Fabian Heintz, Julian Kuhl, Pauline Wolf und Nils Grill profitieren von den regelmäßigen Spielen gegen die Konkurrenz auf höchstem Niveau, die teilweise schon europäische Top-Turniere gespielt haben. Es gab einige Ausfälle im Laufe der Saison, so dass auch Emil Moosmann einige beachtliche Spiele in der Pfalzliga absolvierte. Der sechste Platz war für die 17- und 18-Jährigen die Bestätigung dafür, dass sich dieser Jahrgang seit Jahren in der erweiterten Spitze der Pfalz etabliert hat.