Das ursprünglich auf den gestrigen Sonntag terminierte Herbstkonzert: abgesagt. Das der Vorbereitung dienende Probenwochenende mit Übernachtung in einer Jugendherberge: abgesagt. Die Corona-Pandemie hat auch dem Jugendorchester der Gesangvereinskapelle Rockenhausen einen dicken Strich durch die Planungen gemacht.

Doch die Nachwuchsmusiker um Dirigentin Annika Geib und Jugendleiter Jonas Opp haben sich vom Virus beziehungsweise dessen Folgen nicht unterkriegen lassen und sich Alternativen überlegt: Statt eines kompletten Wochenendes haben sie immerhin einen Probetag in der Halle des Bouleclubs Rockenhausen arrangiert – und die dort erarbeiteten Stücke haben sie dann ihren Familien und Freunden im malerischen Altstadt-Ambiente auf dem Marktplatz bei einem kleinen Standkonzert präsentiert.

Mehr als ein Trost für Konzert-Absage

Eröffnet wurde das Programm mit „With eyes of fire“, gefolgt von Adeles „Rolling in the Deep“. Weiter ging es mit dem schon etwas älteren, den jungen Musikern dennoch bekannten „I want it that way“. Topaktuell ist der Titel „High Hopes“ von Panic! At the Disco. Mit dem Einstudieren der beiden letztgenannten Stücke haben die Jugendlichen erst vor vier Wochen begonnen, als die Idee für das Ersatzkonzert entstand. Nach dem abschließenden Marsch „Line Up“ belohnten die rund 50 Zuhörer die Darbietungen mit tosendem Applaus und „Zugabe“-Rufen. Für die Jugendlichen – die glücklich waren, ihr Können zeigen zu dürfen – mehr als ein Trost für das ausgefallene „richtige“ Konzert. Und sie haben dem Virus gehörig den Marsch geblasen.