Es ist nur eine Übergangslösung – aber nach mehrjährigem Stillstand bekommt der Sippersfelder Nachwuchs wieder einen Jugendraum: Die Ortsgemeinde stellt den jungen Mitbürgern den ehemaligen Sitzungsraum im Haus der Vereine zur Verfügung. Ziel bleibt aber, die früher bereits von den Jugendlichen im Dorf genutzten und als „Keller“ bekannten Räume im Untergeschoss zu diesem Zweck umzufunktionieren. Dafür bedarf es aber noch Genehmigungen.

In der jüngsten Sitzung informierte Ortsbürgermeisterin Martina Lummel-Deutschle (FWG) die Ratsmitglieder sowie die zahlreichen Zuhörer über den Wunsch der Jugendlichen nach einem Raum. Angedacht sei die Reaktivierung der Kellerräume, doch dafür seien noch einige Hürden zu nehmen – so die Einleitung eines Verfahrens zur Nutzungsänderung, denn bisher gebe es keine baurechtliche Erlaubnis. Oder es findet sich eine angemessene Alternative.

Vorerst darf sich die junge Generation also in dem früheren Sitzungsraum treffen. Dies könne allerdings erst erfolgen, wenn die vereinbarten Grund- und Nutzungsregeln sowie das Hygienekonzept von den zuständigen Verwaltungsstellen genehmigt seien, betonte Lummel-Deutschle. So müssten unter anderem Ansprechpartner sowohl seitens der Jugendlichen als auch der Gemeinde benannt werden.

Personen im Alter von 16 bis 27 Jahren zugelassen

Die zusammen mit Jugendlichen erarbeiteten Richtlinien hat erster Ortsbeigeordneter Jürgen Heiler (WG „Wir.Machen.Gemeinsam“) vorgestellt. Demnach dürfen Personen aus Sippersfeld im Alter von 16 bis 27 Jahren den Raum samt Toiletten sowie dem Flur- und Eingangsbereich kostenlos nutzen. Welche Ausnahmen es für Auswärtige gibt, müssen die örtlichen Jugendlichen selbst regeln. Geöffnet werden kann der Raum werktags zwischen 18 und 23 sowie an Sonn- und Feiertagen von 15 bis 1 Uhr. Abweichungen müssen mit der Ortsgemeinde besprochen werden.

Der Raum steht nur für öffentliche Veranstaltungen, nicht aber für private Feiern zur Verfügung. Mit Blick auf die Corona-Pandemie sieht das Hygienekonzept derzeit eine Begrenzung auf 17 Besucher vor. Sollten Vorschriften verschärft werden, ist entsprechend das Konzept anzupassen.

Vertreten werden die Jugendlichen von einem „Kellerrat“, ihm gehören die Volljährigen Felix Krehbiel, Leon Scholl und Thyra Wohland an. Sie sind Ansprechpartner für die Ortsgemeinde und haben die „Schlüsselgewalt“. Jürgen Heiler vertritt die Gemeinde. Zur Einrichtung des Raumes erhalten die Jugendlichen 800 Euro. Das Geld stammt aus dem im Haushalt vorgesehenen Budget für die Straußjugend zur Gestaltung der dann Corona-bedingt abgesagten Kerwe. Auch in den nächsten Jahren soll jeweils ein Betrag für den Jugendraum eingestellt werden.

Zur Sache: Sippersfelder „Keller“

Ab Anfang der 1980er Jahre gab es in Sippersfeld einen von den Jugendlichen selbstorganisierten und -verwalteten Jugendraum – den „Keller“ im Haus der Vereine. In der Amtszeit des damaligen Ortsbürgermeisters und heutigen Ehrenbürgers Ulrich Dittrich hat sich die junge Generation den Raum mit viel Mühe hergerichtet. Unter Ortschef Ingo Zuspann erfolgte in einer Ruhephase eine generelle Sanierung, ehe sich die Türen 2017 geschlossen haben. Seither wird nach einer Lösung gesucht – der Wunsch der Jugendlichen war es immer, den „Keller“ wieder in Betrieb zu nehmen. Nach einigem Stillstand und nachdem die Rufe der Jungen immer lauter worden, hat sich die Wählergemeinschaft „Wir.Machen.Gemeinsam“ der Sache angenommen und im September mit der örtlichen Jugend ein Gespräch geführt. Binnen kurzer Zeit ist nun ein tragfähiges Konzept für die Zukunft entwickelt worden.