Stark, was die Fasnachter von morgen schon heute zu leisten vermögen: Bei der Jugendkappensitzung in Albisheim haben es die jungen Akteure eindrucksvoll bewiesen. Vor allem das Großaufgebot an Tanzgruppen war beeindruckend.

Topfitte junge Damen: die Albisheimer Garde bei ihrem Auftritt bei der Jugendkappensitzung. Foto: Julia Hoffmann Entwickeln ungeahnte Kräfte: Superhelden aus der Kita. Foto: Julia Hoffmann Boten rasantes Rope Skipping: die Funky Kangaroos. Foto: Julia Hoffmann Die Kängurus hatten zuvor eine flotte Darbietung auf die Bretter gelegt. Foto: Julia Hoffmann Führten durchs Programm: Felix Barz, Rouven Keller und Marvin Thomas (von links). Foto: Julia Hoffmann Im Saal war mächtig was los. Foto: Julia Hoffmann Anmut bewiesen die Tänzerinnen ... Foto: Julia Hoffmann ... und Superkraft die Kitahelden. Foto: Julia Hoffmann Foto 1 von 8

Die Mitwirkenden

Moderation: Felix Barz, Marvin Thomas, Rouven Keller

Garde: Antonia Burkard, Klara Dietz, Alina Ehrke, Marie Kristin Enders, Ylvie Hofmann, Ida Rech, Marissa Sattler. Alina Ehrke und Lilli Rech (Einstudierung).

Funky Kangaroos: Sinja Bayer, Elisabeth Boos, Eva Dietz, Jan Niederauer, Ella Setzer, Lola Setzer, Lina Skiendziel, Lene Strack, Amelie Vogt. Jana Niederauer (Einstudierung).

Kitahelden: Lucia Bartmann, Sophia Besand, Helene Borck, Thea Dietz, Isabella Erlenbach, Felix Griebe, Leonie Jung, Juna Koch, Alessa Lay, Alina Mack, Milena Nikolaus, Anne Pflugbeil, Caroline Schmid, Zoey Schreiner, Lea Thomas, Anna Treiber, Maia Vedislav. Anna Schulz-Schmid und Diana Comici (Einstudierung).

Mini Garde: Lina Hofbauer, Eva Pflugbeil, Freyja Röder, Leni Schilling, Marie Schilling, Frida Schneider, Freyja Sommer, Ariana Vedislav, Ida Voigt, Leonie Widmann, Belinda Schmeiser (Einstudierung).

Milchzahngarde: Greta Barz, Lina Büchner, Florentine Heise, Thea Helm, Nika Koch, Mara Niederauer, Lena Rathgeber, Lia Scheu, Ava Stock, Jaro von Selasinsky, Lina Wohl. Sinead Keller und Chantal Stock (Einstudierung).

Lollipops: Elisa Besand, Elisabeth Boos, Lisa-Marie Erlenbach, Alysha Hofbauer, Mila Maiwald, Lena Neitsch, Lotte Schneider, Lene Strack, Anna Stolzenberg (Einstudierung).

Sparkling Stars: Amelie Vogt, Anne Wohlgemuth, Emilie Voigt, Freyja Röder, Romy Besand, Sophie Wohlfromm, Svea Wörns, Kaja Rech (Einstudierung).

Musik: „Blue Heaven“, Birgit Enders, Karl-Werner Enders.

Gesamtorganisation: Dirk Drexler-Erlenbach.