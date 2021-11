Die Kosten für die Jugendhilfe steigen auch 2022 weiter an. Im Kreishaus wird mit einem Anstieg des Zuschussbedarfs um rund 2,1 Millionen auf dann 24,8 Millionen Euro gerechnet.

Das geht aus dem Entwurf des Etats für das Jugendamt aus, den der Jugendhilfeausschuss am 2. Dezember berät. Hauptkostentreiber sind erneut die Kitas und hier die Auswirkungen des Kita-Zukunftsgesetzes. Das neue Gesetz macht sich mit einem Mehrbedarf beim Personal bemerkbar, den die Kreisverwaltung auf rund 54 Stellen schätzt. Bei einer Kostenbeteiligung des Kreises in Höhe von 42 Prozent löse das einen Mehraufwand von rund 1,3 Millionen Euro aus. Insgesamt wird der Kreis 2020 rund 14,1 Millionen Euro für die Kitas ausgeben. 2010 waren es noch 5,8 Millionen. Auch andere Positionen im Etat legen zu, etwa die Hilfen zur Erziehung (plus 1,3 Millionen Euro) oder die Unterhaltsvorschüsse, die Alleinerziehenden gezahlt werden, wenn das andere Elternteil seinen Unterhaltsverpflichtungen nicht nachkommt (plus 66.222 Euro). Weniger Ausgaben kosten sollen die Eingliederungshilfe seelisch behinderter Menschen (minus 244.233 Euro) oder die Förderung der Erziehung in Familien (minus 268.205 Euro). Der Jugendhilfeausschuss tagt am 2. Dezember ab 15 Uhr im Festhaus Winnweiler.