Aus der Jugendherberge Steinbach könnte ein Inklusionsbetrieb werden. Während in Steinbach selbst der Gemeinderat die Entscheidung gefällt hat, dass die Gemeinde vom Jugendherbergswerk das Gästehaus kauft, präsentierten Landrat Rainer Guth (parteilos) und Bürgermeister Rudolf Jacob (CDU) die Pläne und Vorstellungen, wie es weitergehen könnte.

„Die Entscheidungen für die Zukunft des Hauses liegen komplett bei der Gemeinde Steinbach“, betonten Guth und Jacob in ihren Redebeiträgen. Dennoch haben die Verbandsgemeinde und der Landkreis enormes Interesse daran, dass die Jugendherberge möglichst schnell wieder Gäste aufnehmen kann. „Viele Menschen, die nach Steinbach kommen, sind Stammgäste, oft handelt es sich um Gruppen, die gezielt die ruhig gelegene Jugendherberge ansteuern, um gemeinsam ihren Interessen nachzugehen“, sagt Jacob. Unter anderen kämen Chöre und Orchester, um in Steinbach zu proben. „Davon profitiert auch die Gemeinde, die für solche Aktivitäten Räume vermietet. Aus Steinbach ist uns zudem signalisiert worden, dass es eine funktionierende Gastronomie im Ort nur geben kann, wenn die Jugendherberge Gäste beheimatet“, so Jacob, der damit auf Nachfragen reagierte, ob keine Konkurrenz entstehe, wenn die Jugendherberge sich künftig öffne und modernisiert werde. Immerhin 18.000 Gäste hatten 2019 in Steinbach übernachtet, 2014 waren es noch 14.000 pro Jahr – was belege, dass der Standort durchaus attraktiv und gefragt sei.

Landrat Guth informierte über die Gespräche zwischen dem Jugendherbergswerk und der Gemeinde, in denen schnell deutlich gemacht worden sei, dass die Veräußerung der Jugendherberge an Dritte nicht gewünscht sei. Bei den Verhandlungen habe auch eine Rolle gespielt, dass die Gemeinde Ende der 1950er Jahre dem Jugendherbergswerk das Grundstück erschlossen geschenkt hatte, wobei nach über 60 Jahren der Nutzung heute allerdings kein Rechtsanspruch mehr abgeleitet werden kann. Über den Kaufpreis des Hauses sei allerdings Stillschweigen vereinbart worden, betonte Guth. „Es gibt keine Risiken für die Gemeinde, denn selbst wenn diese das Gebäude nicht nutzen könnte, es im äußersten Fall sogar abreißen müsste, dann lässt es sich gut als Bauland vermarkten“, ergänzte Jacob die Ausführungen. „Es muss jetzt schnell gehen, den Betrieb in Gang zu bringen, Steinbach macht keinesfalls einen Fehler“, sagt Guth. Die Jugendherberge sei in einem brauchbaren Zustand.

Urlaubsziel für Familien

Bereits gründlich über Möglichkeiten zur Sanierung wurde beim Kreis recherchiert. „Es gibt Überlegungen, die Stiftung Pfalz einzubinden und die Jugendherberge nach einer Sanierung, die sich nicht umgehen lassen wird, zu einem Inklusionsbetrieb zu machen, in dem Menschen mit Behinderungen gemeinsam mit gesunden Mitarbeitern beschäftig werden können. Auf diese Weise lassen sich Zuschüsse für die Sanierung leichter abrufen“, war der Landrat überzeugt, der von einem sehr gut funktionierenden ähnlichen Projekt in der Südpfalz berichtete.

Es gebe bereits Interesse bei Sozialträgern aus dem Kreisgebiet, sich an einem solchen Projekt zu beteiligen. Vor allem als Urlaubsziel für Familien sei die Herberge nach einer Sanierung mit Umwandlung in einen Inklusionsbetrieb denkbar, sagte Guth. Bis zu einer Modernisierung des Hauses soll die Gemeinde zunächst einen Übergangsbetrieb anstreben.

Schon in vier bis sechs Wochen könnte die Jugendherberge wieder öffnen und so vor allem dafür gesorgt werden, dass Stammgäste sich auch weiterhin dauerhaft an das Haus gebunden fühlen.

Teilweise wurden die Vorstellungen, die Jakob und Guth präsentierten, auch kritisch von einzelnen Mitgliedern des VG-Rates hinterfragt, vor allem in Bezug auf eine eventuelle Konkurrenz zur Gastronomie und zum Hotelgewerbe im Donnersbergkreis. Hier entgegneten sowohl der VG-Bürgermeister als auch der Landrat, dass dies von Touristikern im Kreis ganz anders gesehen werde.

Gerade auch für die touristischen Einrichtungen im Umfeld, beispielsweise das Keltendorf, sei die Jugendherberge von enormer Bedeutung. „Die Gäste, die bislang dort übernachtet haben, würden nicht in Hotels gehen, hier bestand bislang keine Konkurrenz, und diese wird auch in Zukunft nicht entstehen.“

Jacob bot dem Gremium an, sich vor Ort einen Eindruck bei einer Begehung zu machen.