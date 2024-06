Die Jugendfeuerwehr der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden zieht viele Kinder an. Das zeigt sich auch beim Kreis-Zeltlager in Kerzenheim, wo fast die Hälfte der Nachwuchsfeuerwehrleute aus der VG kommt. Aber was macht den Verein vor Ort so erfolgreich? Ein Grund könnte die gute Jugendarbeit sein – und die besondere Struktur.

„In den kleinen Ortschaften gibt es oft nur drei oder vier Kinder. Da kann man keine Jugendarbeit machen“, sagt Daniel Krell, Jugendwart bei der Feuerwehr in der VG. Deshalb hat man sich in Kibo entschieden, größer und gemeinsam zu denken. Die Jugendarbeit wird für die ganze VG koordiniert, wodurch mehr möglich ist. Höhepunkte wie die VG-Feuerwehrtage oder das kreisweite Zeltlager, das trotz der Prognosen stattfand. Es sei wichtig, den Kindern etwas zu bieten, sagt Krell. Denn die Konkurrenz mit anderen Vereinen ist groß.

