Die Jugendfeuerwehr der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden zieht viele Kinder an, wie sich auch beim Kreis-Zeltlager zeigt. Aber was macht den Verein vor Ort so erfolgreich?

„Wer sind denn die jüngsten hier?“, fragt Jugendwart Daniel Krell. Die Flagge der Verbandsgemeindefeuerwehr soll am Mast aufgehängt werden, für die Kirchheimbolandener ist das schon so etwas wie eine kleine Tradition. Denn das gemeinsame Hissen zeigt, worum es bei dem Zeltlager gehen soll: Ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln. Die Kinder und die anderen Jugendwarte stehen in einem großen Kreis um den kahlen Fahnenmast herum. Mit Hilfe der drei Jüngsten wird die Flagge schließlich nach oben gezogen, dann flattert sie im Wind: Bambini und Jugendfeuerwehr Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden.

Verbandsgemeinde macht gemeinsame Arbeit

Fast die Hälfte der Kinder bei dem kreisweiten Zeltlager kommt aus der VG Kirchheimbolanden, 60 von 138. Dabei lebt dort nur etwa ein Viertel der Donnersberger. Bei den teilnehmenden Ortsgemeinden ist der Vorsprung zu den anderen noch größer: Elf von 19. Aber warum ist Kibo im Vergleich so stark aufgestellt? Ein Grund könnte die gute Jugendarbeit sein – und die besondere Struktur.

„In den kleinen Ortschaften gibt es oft nur drei oder vier Kinder. Da kann man keine Jugendarbeit machen“, erklärt Krell. Deshalb hat man sich in Kibo entschieden, größer und gemeinsam zu denken. Die Jugendarbeit wird für die ganze VG koordiniert, wodurch mehr Aktionen möglich sind. Denn es gibt auch mehr helfende Hände. Das stärkt nicht nur den Zusammenhalt unter den Kleinen, die sich öfter im großen Kreis treffen. Krell ist überzeugt, dass sich das auf die gesamte Feuerwehr und damit auch die Aktiven auswirkt.

„Einmal ist ein Kind im Zelt weggeschwommen“