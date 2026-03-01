Das Kreishaus wurde am Samstag zur Bühne für den Musiknachwuchs: 13 Teilnehmer des diesjährigen Regionalwettbewerbs von „Jugend musiziert“ zeigten ihr Können beim großen Preisträgerkonzert. 15 Schüler und Schülerinnen der Musikschule Donnersberg hatten Ende Januar an dem Musikwettbewerb in Kaiserslautern teilgenommen. Im Anschluss an das Konzert überreichten Kreisbeigeordneter Karl Landfried und Musikschulleiter Viktor Wendtner Urkunden und Preisgelder an die jungen Musiker. Verliehen wurden acht erste, fünf zweite sowie zwei dritte Preise. Mit ihren Fähigkeiten an Klavier, Gitarre, Violine, Akkordeon, Schlagzeug und Sologesang beeindruckten die jungen Talente in dem gut zweistündigen Konzert. Zur Aufführung kam ein musikalisches Potpourri: von italienischem Tarantella über argentinischen Tango bis zu Rock und Pop.