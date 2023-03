Beim Wettbewerb Jugend forscht machen Schüler spannende Experimente. Diese drehten sich am Gymnasium Weierhof viel um das Thema Nachhaltigkeit. Wie haben Neandertaler ihre Waffen zusammengeklebt? Können wir diesen Klebstoff heute auch benutzen? Und wie gut hat früher eine Mischung aus Stroh und Lehm als Dämmstoff in Wänden funktioniert?

Vier Gruppen des Gymnasiums Weierhof haben in den vergangenen Wochen erste Plätze bei verschiedenen Jugend-forscht-Wettbewerben geholt und sich damit für die Landesentscheide Ende März und Ende April qualifiziert. Aber mit welchen Ideen haben die Schülerinnen und Schüler die Jurys überzeugt?

Zipeng Shen (8d) hat sich für sein Projekt von den Neandertalern inspirieren lassen. Früher haben die Urzeitbewohner ihre Speere und Waffen mit Harz zusammengeklebt. Zipeng Shen hat sich deswegen zur Aufgabe gemacht, aus Harz Bioklebstoff herzustellen. Dazu sammelte er die zähe, klebrige Flüssigkeit zum Teil selbst von Kiefern und vermischte sie mit Aceton – fertig war der Bioklebstoff. Allerdings gibt es auch Defizite, fand Zipeng Shen in seinen Experimenten heraus. So wird der Klebstoff zum Beispiel schnell brüchig.

Ökologischer Dämmstoff für Hausbau

Für das Projekt von Lilly Heiler, Phoebe Krause und Elisabeth Knisper haben die drei Schülerinnen extra ein Modellhaus gebaut. Sie hatten sich als Aufgabenstellung gewählt, einen ökologischen, nachhaltigen Dämmstoff zu finden. „Die Mädchen wollten gerne etwas Nachhaltiges machen, aber mal weg von dem Thema Plastik“, erzählt AG-Leiter Sebastian Brengel. So kamen sie auf den Naturstoff Stroh, den sie mit Lehm gemischt in die Wände ihres Modellhauses einbauten. Mit der Wärmebildkamera der Jugend-forscht-AG konnten die drei dann genau beobachten, wie gut welche Mischung funktioniert.

Paul Russy aus der 6b hat eine besondere Beziehung zur Jugend-forscht-AG. Schon sein Opa hat regelmäßig an den Wettbewerben teilgenommen. Deswegen hat Paul mit seinem Großvater Ideen gesammelt. Die beiden sind schließlich beim Thema Flugzeug und Fesselflug hängengeblieben. Die Gruppenmitglieder Max Denzer und Felix Wolf waren schnell überzeugt. So bauten die drei Schüler ein Modellflugzeug, dass mit Schnüren an einer Stange befestigt wird. Während des Flugs konnten dann verschiedene Werte gemessen werden.

Lagerräume der AG in Datenbank katalogisiert

Luis Hofmann hat mit seiner Arbeit einen ganz praktischen Nutzen verfolgt. Der Zwölftklässler ist fast mit der Schule fertig. In seiner langen Zeit bei der Jugend-forscht-AG – er ist seit der fünften Klasse mit dabei – gehörte es auch dazu, regelmäßig aufzuräumen. Allerdings gibt es in den AG-Räumen (140 Quadratmeter plus Dachboden) sehr viele Dinge und öfter frage man sich, wo liegt denn jetzt was. Um dieses Wissen den kommenden Generationen weiterzugeben, hat Hofmann eine Datenbank programmiert, um die Gegenstände zu katalogisieren. Noch sei nicht alles eingetragen, weil es viel Zeit koste, die ganzen Daten einzupflegen. Bisher funktioniere das Programm aber einwandfrei.

Nun treten die vier Gruppen bei den Landeswettbewerben an. Es bleibt abzuwarten, ob es danach für sie noch in den Bundeswettbewerbe weitergeht.

Zur Sache

An der Jugend-forscht-AG auf dem Gymnasium Weierhof nehmen 60 Schüler teil, die von acht Lehrkräften betreut werden. Bei den Erstrundenwettbewerben sind in diesem Jahr 31 Gruppen angetreten, von denen 22 prämiert wurden. AG-Leiterin Eva Foth betont jedoch, dass der Preis dabei nicht das Wichtigste sei. Die Schüler lernten nicht nur zu experimentieren, sondern auch ihre Arbeit schriftlich festzuhalten und zu präsentieren.