Wie kann man Künstliche Intelligenz mit dem Thema Hausaufgaben verbinden? Beeinflusst das Hören von Musik die Konzentrationsfähigkeit? Mit ihrer Forschung zu diesen Fragen haben Schülerinnen des Gymnasiums Weierhof bei „Jugend forscht“ abgesahnt.

Lilly Heiler, Elisabeth Knisper und Phoebe Krause fanden das allgegenwärtige Thema KI spannend. Begeistert berichten sie, wie man diese vielleicht sinnvoll im allgemeinen Schulalltag nutzen könne. „Also haben wir versucht, Chat-GPT mit einem 3-D-Drucker zu kombinieren, um handschriftliche Hausaufgaben zu erledigen“, erklärt Lilly Heiler. Die 13-Jährige, die die neunte Klasse besucht, und ihre AG-Mitstreiterinnen Elisabeth Knisper und Phoebe Krause aus Klasse acht haben den ersten Platz beim Regionalentscheid belegt.

Ein 3-D-Drucker mit Geschichte

Erste Versuche bei der Wahl des zu verwendenden Schreibwerkzeugs im Drucker reichten von Bleistiften über Kugelschreiber. Am zuverlässigsten erwies sich am Ende ein Tintenroller. „Weil der am flüssigsten schreibt und das sauberste Ergebnis lieferte“, erläutert Lilly Heiler. Bei den Schriften könne man aus einem Arsenal von gut 20 Variationen wählen. Innerhalb eines Textes könnten die Schrifttypen und Schreibstile sogar blockweise variiert werden, ergänzt sie.

Die Jugend-forscht-Jury konnten sie von ihrer Idee überzeugen. Im Februar wurden die Jungforscherinnen Sieger in ihrer Projekt-Kategorie. Den 3-D-Drucker, den sie im Jugend-forscht-Raum der Schule verwenden konnten, verbinde eine Historie mit dem Wettbewerb: „Den hat uns ein ehemaliger Schüler, der auch Sieger war, geschenkt“, schildert AG-Leiter Sebastian Brengel.

Ohne Musik wird’s ganz chaotisch

Ebenfalls Sieger beim Regionalentscheid: Ella Bindeweis und Johanna Weigand in der Kategorie Biologie. Die Achtklässlerinnen machten sich Gedanken darüber, welchen Einfluss Musikhören möglicherweise auf das Lernen hat. Im schulischen Alltag erlebten die beiden fortdauernde Diskussionen mit den Lehrern, ob im Unterricht Musik gehört werden dürfe oder nicht. „Wir verplempern mit dieser Diskussion viel Zeit und wollten das Projekt machen, um ein Argument zu haben“, erklären die 14-Jährigen selbstbewusst.

Vier verschiedene Szenarien mit gut 100 Mitschülern der achten Klassenstufe seien getestet worden. Jeweils eine Gruppe bekam Rockmusik, Klassik oder die individuelle Lieblingsmusik zu hören. Eine Klasse musste ganz ohne Musik auskommen. Überprüft wurden das Beobachtungs- und Merkvermögen der Mitschüler, es gab Konzentrationstests. Die jungen Forscherinnen achteten auch auf das Verhalten der Klassen während der Tests. Mit eindeutigen Ergebnissen: „Am chaotischsten war die Klasse ohne Musik, da ging es laut und wild zu. Am höchsten konzentriert war die Klasse mit der persönlichen Lieblingsmusik“, berichtet Ella Bindeweis.

Otto hilft beim Verstehen

Wie Konzentration im Gehirn stattfindet und welche These sie daraus ableiten können, habe ihnen auch ein „Helfer“ verdeutlicht: Das Gehirnmodell „Otto“ veranschauliche die unterschiedlichen Areale des menschlichen Zentralorgans, wie Ella Bindeweis erläutert. Die Konzentrationsfähigkeit sei immer dann gesteigert, wenn alle Bereiche des Gehirns zusammenwirkten, schlussfolgerten die beiden. Aufschlussreich sei auch die Beobachtung beim Abspielen von Rapmusik und Sprechgesang gewesen. Dieser Musikstil habe sich negativ auf die Konzentrationsfähigkeit ausgewirkt. Ihre Empfehlung ist daher, diese Musikrichtung beim Lernen lieber außen vorzulassen.

Das Gymnasium blickt auf eine mehr als 25-jährige erfolgreiche Historie bei „Jugend forscht“ zurück. In dieser Zeit habe die Schule schon etliche Preisträger hervorgebracht, berichtet Sebastian Brengel stolz. 25 bis 35 Projekte pro Jahr gebe es an der Schule. Experimentiert werde an vier Wochentagen jeweils in den beiden Mittagspausen-Stunden, erläutert er. Ein Betreuerstab von acht Lehrkräften stehe dafür zur Verfügung. Für seine fünf erfolgreichen Jungforscherinnen geht’s noch im April für zwei Tage nach Ingelheim zum Landesentscheid.