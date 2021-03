Was ist Fluoreszenz, und wo kommt sie vor? Und wie kann ich selbst einen Kraftmesser bauen? Das sind Fragen, die sich drei Schüler vom Weierhof in der Jugend-forscht-AG gewidmet haben. Dafür wurden sie bei einem der Regionalwettbewerbe mit Preisen ausgezeichnet.

25 Projekte hat die Jugend-forscht-AG auch in diesem Corona-Schuljahr auf den Weg gebracht. Da es so viele sind, werden sie auf verschiedenen Regionalwettbewerben eingereicht. Den dritten Platz im Bereich Physik beim Regionalwettbewerb Kaiserslautern erreichten die Sechstklässler Jake Trundt und Greta Janson, die sich mit dem Thema Fluoreszenz auseinandergesetzt haben.

„Wir sind auf das Projekt gekommen, weil ich bei meiner Oma Steine entdeckt habe, die geleuchtet haben. Da habe ich Jake gefragt, woran das liegen könnte, und er meinte, dass das an der Fluoreszenz liegt“, erzählt Greta. Und so war das Projekt der beiden geboren. „Wir haben dann noch Steine aus dem Vorrat unserer AG genommen und unter Schwarzlichtleuchten untersucht“, beschreibt sie das Projekt weiter. Nun richtet sie eine UV-Lampe auf zwei grüne Steine, die vor ihr liegen. Erstaunlicherweise leuchtet der eine limonengrün und der andere blau, obwohl sie bei normalem Licht ziemlich gleich aussehen.

Auch Flechten leuchten

Aber was ist jetzt eigentlich Fluoreszenz? „Fluoreszenz ist, dass UV-Licht von den Molekülen eines Objekts aufgenommen und in sichtbares Licht und Wärme umgewandelt wird“, erklärt Greta. Nicht nur Steine, auch Flechten haben die beiden untersucht, erzählt Jake. „Die fluoreszieren auch, und zwar in Rosa, Orange und Rot. Das ist eine natürliche Fluoreszenz, die die Pflanzen als Schutz verwenden“, erklärt er.

Für den Wettbewerb haben die zwei zudem noch eine „UV-Kiste“ gebastelt. Also eine Kiste, die schwarz ausgekleidet wurde und in der LED-Lichter und eine UV-Lampe angebracht wurden. Durch ein Loch konnten die beiden die Versuche mit ihrer Handykamera aufnehmen.

Sonderpreis für Mini-Kraftmesser

Envar Pektas hat einen Mini-Kraftmesser selbst gebaut, getestet und optimiert. In einer größeren Streichholzschachtel befindet sich stückige Steinkohle, an den Seiten ragen zwei Alu-Streifen heraus. Die sind durch Krokodilklemmen mit einer 4,5-Volt-Batterie und einem Lämpchen verbunden. „Wenn ich jetzt hier auf die Schachtel drücke, dann fängt das Licht an zu brennen“, erklärt der Elfjährige aus Eisenberg und demonstriert es auch gleich.

Je fester er drückt, desto stärker leuchtet das Lämpchen. „Das liegt daran, weil Steinkohle stromleitend ist. Drückt man diese zusammen, entsteht Reibung und der Strom kann fließen“, erklärt der Sechstklässler fachmännisch. Er hat das auch mit Holz-, Aktiv- und Grillkohle versucht, aber das habe nicht funktioniert. Mit Bleistiften hingegen schon. Die Idee kam ihm aus einem Heft mit verschiedenen Projekten: „Das fand ich interessant und wollte das dann machen.“ Envar hat im Regionalwettbewerb den Sonderpreis, ein Abo für die Zeitschrift Geolino, gewonnen.