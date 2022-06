Coronabedingt um ein Jahr verspätet feierte der Fußball-Club „Eiche“ Sippersfeld sein 75-jähriges Bestehen.

Für den erkrankten Vorsitzenden Siegbert Daub moderierte sein Stellvertreter Johannes Huber den Abend. Höhepunkt der Veranstaltung waren diverse Ehrungen. Die höchste Auszeichnung an diesem Abend, die Ehrennadel in Gold des Südwestdeutschen Fußballverbands, ging an Ortwin Buhrmann. Buhrmann ist damit der erste und einzige Träger im Fußball-Club Sippersfeld. Die Ehrennadel in Silber ging an Ludwig Scholl. Ihre Verdienste würdigte der Kreisvorsitzende Udo Schöneberger.

Für 50 Jahre Zugehörigkeit zum Verein ehrte Huber Ulrich Dittrich, Ortwin Molter und Manfred Schläfer. Noch länger, nämlich 70 Jahre, ist Manfred Füge zwar schon dabei, er konnte an der Veranstaltung allerdings nicht persönlich teilnehmen. Zu Ehrenmitgliedern ernannte der Verein Sybille Höning, Thomas Keller und Ludwig Scholl. Für 25-jährige Vereinszugehörigkeit wurden Tom Leitsbach, Sascha Schläfer und Stefan Müller geehrt. Mit der Ehrennadel in Silber wurden vom Sportbund Pfalz die Mitglieder Christian Buhrmann, Siegbert Daub, Stefan Müller, Jens Schönfließ und Volker Windecker ausgezeichnet. Die Ehrung in Bronze ging an Erika Scholl. Überreicht wurden die Urkunden und Nadeln von Annemarie Wilding, die Sportkreisjugendvorsitzende für den Donnersbergkreis.

Dank an Ehrenamtliche

Grußworte sprachen Verbandsbürgermeister Rudolf Jacob, der das ehrenamtliche Engagement der Vereinsmitglieder lobend hervorhob, Ortsbürgermeisterin Martina Lummel-Deutschle, die die energiesparende Flutlichtanlage als Beispiel nannte für die Nachhaltigkeit, die auch im Verein eine Rolle spiele, und der Kreisvorsitzende Udo Schöneberger, der für den Südwestdeutschen Fußballverband gratulierte. Die Schaffung und Umwandlung des Fußballplatzes sei ein hartes Stück Arbeit gewesen, sagte Schöneberger, und nur dank vieler fleißiger ehrenamtlicher Helfer möglich geworden. Heute präsentiere sich das Spielfeld in einem optimalen Zustand. Sportkreisjugendvorsitzende Annemarie Wilding gratulierte für den Sportbund Pfalz und lobte das breitgefächerte sportliche Angebot.

Weitere Grußworte kamen von Ulrich Dittrich, dem Vorsitzenden des Kulturvereins, Ludwig Scholl, dem Vorsitzenden des Fördervereins, Daniela Schuck vom SV Lohnsfeld, mit dem Sippersfeld eine Spielgemeinschaft eingegangen ist, und von Vertretern weiterer örtlicher Vereine und befreundeter Sportvereine.

Ehrungen vom Verein

Rekordspieler im Jubiläumsverein ist Ludwig Scholl mit 751 Einsätzen vor Stefan Müller (584 Einsätze) und Christian Buhrmann (554).